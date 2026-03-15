Kiderült, mennyivel voltak többen a Kossuth téren, mint a Hősök terén
Leközölték a mobiltelefonos adatokat. A Kossuth téri rendezvényen 180 ezren, a Hősök terén tartott ünnepségen 150 ezren vettek részt.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából tartott két nagy fővárosi rendezvény mobilcellaadatokon alapuló előzetes elemzése alapján megállapítható, hogy a Kossuth téren, az Alkotmány utcában és a környező utcák területén mintegy 180 ezer mobiltelefon jelenléte volt azonosítható. A Hősök terén és az Andrássy úton hozzávetőlegesen 150 ezer készüléket számolt a Magyar Turisztikai Ügynökség – közölte az MTÜ az MTI-vel vasárnap.
Az előzetes adatok alapján továbbá az is megállapítható, hogy a főváros állami és önkormányzati, valamint egyéb ünnepi rendezvényein is több tízezer ember vett részt – ismertették.
Az adatok a mobilcella-információk anonim, feldolgozott és aggregált elemzésén alapulnak, amelyek teljes mértékben megfelelnek a General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak, valamint a hatályos magyar jogszabályoknak – írták.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre