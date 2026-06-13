Orbán Viktor: "Nem érdekel a dicsőség, sem a hírnév, vagyonom sincs"
Csak a hazáját szolgálja, ahogy, és ahol tudja.
Köszönöm a bizalmat! Teszem a dolgom, szolgálom a hazámat ott és úgy, ahogy lehet.
- írta Orbán Viktor ahhoz a Facebook videóhoz, amelyet a Fidesz kongresszuson, az elnöknek választása után elmondott beszédéből ragadott ki. Ebben többek között arról beszél, hogy mindig a hazája érdekét fogja nézni, ezért nem érdekli a hírnév, a dicsőség és pénzzel sem lehet elcsábítani őt.
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