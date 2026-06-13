Lángokban az ország: Erőgép segíti oltani a pusztító tüzet Magyarország közepén
Szalmabálák gyulladtak fel a nagy melegben. Elhúzódnak a munkálatok a tűz eloltásával kapcsolatban.
Kigyulladt több mint tizenöt szalmabála Tószeg területén, a 4612-es út mellett.
A szolnoki hivatásos tűzoltók két vízsugárral már körülhatárolták a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti. Az egység elhúzódó munkálatokat végez - írja a katasztrófavédelem.
Lángokban áll az ország a héten, ugyanis szerdán egy hússal teli csarnok égett le Nyírbátorban, amelyet még cikkünk elkészültéig nem vett le oldaláról a katasztrófavédelem.
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