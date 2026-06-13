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Lángokban az ország: Erőgép segíti oltani a pusztító tüzet Magyarország közepén

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Szalmabálák gyulladtak fel a nagy melegben. Elhúzódnak a munkálatok a tűz eloltásával kapcsolatban.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 17:06
tűz magyarország nyírbátor tószeg

Kigyulladt több mint tizenöt szalmabála Tószeg területén, a 4612-es út mellett.

Elhúzódik a tűz oltása.
Elhúzódik a tűz oltása. Fotó: Freepik

A szolnoki hivatásos tűzoltók két vízsugárral már körülhatárolták a lángokat. A tűzoltók munkáját egy erőgép is segíti. Az egység elhúzódó munkálatokat végez - írja a katasztrófavédelem.

Lángokban áll az ország a héten, ugyanis szerdán egy hússal teli csarnok égett le Nyírbátorban, amelyet még cikkünk elkészültéig nem vett le oldaláról a katasztrófavédelem.

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