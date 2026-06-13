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Így készíti a Napfényes séfje a tökéletes vegán túrógombócot – mutatjuk videón!

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Egy különleges recept azoknak, akik nem fogyasztanak tejterméket. Ez a vegán túrógombóc isteni finom!

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Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.06.13. 12:00
kovács zoltán főzőshow séf vegán

A Napfényes Fesztivál Főzőshow-ján Kovács Zoltán, a Napfényes Vegán Étterem és Cukrászda kreatív séfje elárulta a mesés vegán túrógombóc receptjét, és meg is mutatta, miként kell elkészíteni, hogy biztosan jó legyen.

vegán túrógombóc
Kovács Zoltán séf vegán túrógombócot készít kölesből és kukoricadarából – friss eperöntettel (Fotó: Fodor Erika)

Vegán túrógombóc kölesből, vegán tejföllel, eperöntettel

Kölesrész

  • 700 gr víz
  • 250 gr köles
  • 1 tk só
Gluténmentes köles túrógombóc mákdarában (Fotó: Fodor Erika)

Dararész

  • 90 gr víz
  • 250 gr kukoricadara
  • 1 tk só
  • biocitrom leve+héja
  • vanília
  • édesítő tetszés szerint (Kovács Zoltán nem tesz bele)
  • 2 dl növényi tejpor vagy kókusztejszín
Készül a vegán túrógombóc panírmorzsával és a mesés eperöntettel (Fotó: Fodor Erika)

Morzsa

  • 50 gr napraforgó olaj
  • 50 gr margarin (Elephant)
  • 400 gr zsemlemorzsa (gluténmenteseknek darált mák vagy kókuszreszelék)
  • pici só
Egy morzsás, egy mákos – mindkettő kölesből! (Fotó: Fodor Erika)

Tálaláshoz

  • 500 gr szójajoghurt vagy vegán tejföl
  • nádporcukor
  • eperöntet
Köles túrógombóc kóstoló, eperöntettel (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A kölest és a kukoricadarát külön készítjük el. A kölest előre beáztatjuk, majd háromszor-négyszer átmossuk. Szűrőn lecsepegtetjük, és beleöntjük a megsózott, felforralt vízbe, és rögtön letakarva főzzük. A másik lábosban is felforraljuk a vizet, majd beleöntjük a kukoricadarát. Ezt a kölessel ellentétben végig habverővel kevergetjük, mert könnyen odaragad. Ha forr a köles, azt is átkeverjük. Közben a margarint felolvasztjuk, és benne aranysárgára pirítjuk a zsemlemorzsát. A kölesbe belekeverjük a kukoricadarát, a citrom levét és héját, valamint a kókusztejszínt. Gombócokat formázunk (fagyiskanállal könnyebb) és meghempergetjük a morzsában vagy a darált mákban. A tetejére vegán tejfölt locsolunk, és eper- vagy más gyümölcsöntettel körítjük.

– tudtuk meg a vegán séftől. 

Faeper a chiapudingba (Fotó: Fodor Erika)

A finom köles túrógombóc kóstolóért cserébe Kovács Zoltánnak mi is vittünk egy kis házi vegán desszertet, ugyancsak cukormentesen, mandulatejből, chiamagból friss, nyers faeperrel megszórva.

@fodorerikastory A Napfényes Étterem séfje, Kovács Zoltán megmutatta, miből és hogyan készül a tökéletes vegán túrógombóc - eperöntettel, morzsával vagy gluténmentesen mákba forgatva#vegán ♬ eredeti hang - fodorerikastory

 

 

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