Így készíti a Napfényes séfje a tökéletes vegán túrógombócot – mutatjuk videón!
Egy különleges recept azoknak, akik nem fogyasztanak tejterméket. Ez a vegán túrógombóc isteni finom!
A Napfényes Fesztivál Főzőshow-ján Kovács Zoltán, a Napfényes Vegán Étterem és Cukrászda kreatív séfje elárulta a mesés vegán túrógombóc receptjét, és meg is mutatta, miként kell elkészíteni, hogy biztosan jó legyen.
Vegán túrógombóc kölesből, vegán tejföllel, eperöntettel
Kölesrész
- 700 gr víz
- 250 gr köles
- 1 tk só
Dararész
- 90 gr víz
- 250 gr kukoricadara
- 1 tk só
- biocitrom leve+héja
- vanília
- édesítő tetszés szerint (Kovács Zoltán nem tesz bele)
- 2 dl növényi tejpor vagy kókusztejszín
Morzsa
- 50 gr napraforgó olaj
- 50 gr margarin (Elephant)
- 400 gr zsemlemorzsa (gluténmenteseknek darált mák vagy kókuszreszelék)
- pici só
Tálaláshoz
- 500 gr szójajoghurt vagy vegán tejföl
- nádporcukor
- eperöntet
Elkészítés
A kölest és a kukoricadarát külön készítjük el. A kölest előre beáztatjuk, majd háromszor-négyszer átmossuk. Szűrőn lecsepegtetjük, és beleöntjük a megsózott, felforralt vízbe, és rögtön letakarva főzzük. A másik lábosban is felforraljuk a vizet, majd beleöntjük a kukoricadarát. Ezt a kölessel ellentétben végig habverővel kevergetjük, mert könnyen odaragad. Ha forr a köles, azt is átkeverjük. Közben a margarint felolvasztjuk, és benne aranysárgára pirítjuk a zsemlemorzsát. A kölesbe belekeverjük a kukoricadarát, a citrom levét és héját, valamint a kókusztejszínt. Gombócokat formázunk (fagyiskanállal könnyebb) és meghempergetjük a morzsában vagy a darált mákban. A tetejére vegán tejfölt locsolunk, és eper- vagy más gyümölcsöntettel körítjük.
– tudtuk meg a vegán séftől.
A finom köles túrógombóc kóstolóért cserébe Kovács Zoltánnak mi is vittünk egy kis házi vegán desszertet, ugyancsak cukormentesen, mandulatejből, chiamagból friss, nyers faeperrel megszórva.
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