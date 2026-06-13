Így készíti a Napfényes séfje a tökéletes vegán túrógombócot – mutatjuk videón!

A Napfényes Fesztivál Főzőshow-ján Kovács Zoltán, a Napfényes Vegán Étterem és Cukrászda kreatív séfje elárulta a mesés vegán túrógombóc receptjét, és meg is mutatta, miként kell elkészíteni, hogy biztosan jó legyen.

Kovács Zoltán séf vegán túrógombócot készít kölesből és kukoricadarából – friss eperöntettel (Fotó: Fodor Erika)

Vegán túrógombóc kölesből, vegán tejföllel, eperöntettel

Kölesrész

700 gr víz

250 gr köles

1 tk só

Gluténmentes köles túrógombóc mákdarában (Fotó: Fodor Erika)

Dararész

90 gr víz

250 gr kukoricadara

1 tk só

biocitrom leve+héja

vanília

édesítő tetszés szerint (Kovács Zoltán nem tesz bele)

2 dl növényi tejpor vagy kókusztejszín

Készül a vegán túrógombóc panírmorzsával és a mesés eperöntettel (Fotó: Fodor Erika)

Morzsa

50 gr napraforgó olaj

50 gr margarin (Elephant)

400 gr zsemlemorzsa (gluténmenteseknek darált mák vagy kókuszreszelék)

pici só

Egy morzsás, egy mákos – mindkettő kölesből! (Fotó: Fodor Erika)

Tálaláshoz

500 gr szójajoghurt vagy vegán tejföl

nádporcukor

eperöntet

Köles túrógombóc kóstoló, eperöntettel (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A kölest és a kukoricadarát külön készítjük el. A kölest előre beáztatjuk, majd háromszor-négyszer átmossuk. Szűrőn lecsepegtetjük, és beleöntjük a megsózott, felforralt vízbe, és rögtön letakarva főzzük. A másik lábosban is felforraljuk a vizet, majd beleöntjük a kukoricadarát. Ezt a kölessel ellentétben végig habverővel kevergetjük, mert könnyen odaragad. Ha forr a köles, azt is átkeverjük. Közben a margarint felolvasztjuk, és benne aranysárgára pirítjuk a zsemlemorzsát. A kölesbe belekeverjük a kukoricadarát, a citrom levét és héját, valamint a kókusztejszínt. Gombócokat formázunk (fagyiskanállal könnyebb) és meghempergetjük a morzsában vagy a darált mákban. A tetejére vegán tejfölt locsolunk, és eper- vagy más gyümölcsöntettel körítjük.

– tudtuk meg a vegán séftől.

Faeper a chiapudingba (Fotó: Fodor Erika)

A finom köles túrógombóc kóstolóért cserébe Kovács Zoltánnak mi is vittünk egy kis házi vegán desszertet, ugyancsak cukormentesen, mandulatejből, chiamagból friss, nyers faeperrel megszórva.