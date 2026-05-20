Finomság a köbön: karamellás nyári túrógombóc eperrel

Karamell, eper, túrógombóc – külön is fantasztikusak, na, de együtt! Bernáth József édességreceptje mindent visz az idei finom eperrel. Jöjjön is a magyar séf nem mindennapi receptje!

180 gramm eper kell Bernáth József édességéhez. A séf elárulta, hogy készül a karamellás nyári túrógombóc eperrel (Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság)

Karamellás nyári túrógombóc eperrel – lime is kell bele!

A népszerű magyar séf, aki a YouTube-on is aktív, a Facebook-oldalán osztotta meg fenséges finomsága receptjét. Sőt, egy ínycsiklandozó fotót is megosztott arról, hogy néz ki az általa készített karamellás nyári túrógombóc eperrel.

Hozzávalók:

100 g cukor a karamellhez

35 g víz

250 g tej

20 g kristálycukor a darához

30 g búzadara

1 vaníliarúd

1 csipet finom só

300 g túró

1 db kis méretű lime

10 g vaj

50 g zsemlemorzsa

1 kis csokor aprólevelű bazsalikom

180 g friss eper

Elkészítés:

„A tejet feltesszük melegedni. A búzadarát összekeverjük a cukorral és a sóval, hozzáadjuk a kikapart vaníliamagokat. A kikapart vaníliarudat a tejbe áztatjuk.

Egy külön nyeles lábasba annyi cukrot öntünk a 100 g-ból, ami éppen eltakarja az alját. Erős lángon melegítjük, és amikor olvadni kezd, ismét szórunk bele a cukorból. Ezt addig ismételjük, amíg a kimért cukormennyiség elfogy. A megolvadt cukrot sötétbarnára karamellizáljuk. Annak érdekében, hogy a cukor egyformán piruljon, az edényt néha körkörösen megforgatjuk. Amikor a cukor gesztenyehéjbarna, felöntjük a vízzel, majd hozzáadjuk a felforrt a tejet is. Beleszórjuk a búzadarás keveréket, és alacsony hőfokon, folyamatosan kevergetve addig főzzük a tejbegrízt, míg a karamell teljesen felolvad. Amikor kellően megpuhult a dara, eltávolítjuk belőle a kiázott vaníliarudat. Folpackkal letakarva hagyjuk TELJESEN KIHŰLNI!! (Nagyon fontos!!! Ha langyosan keverjük a túróhoz, akkor nagy lágy lesz a gombóc!)

Közben a zsemlemorzsát sötétbarnára pirítjuk a vajon, majd hagyjuk kihűlni.

A lime héját lereszeljük és a teljesen kihűlt karamelles tejbegrízzel együtt a túróba keverjük. A masszából különböző méretű gombócokat készítünk, és a morzsába forgatjuk.

A szebb eprek közül a kisebbeket félbe, a nagyobbakat negyedbe vágjuk, és meghagyjuk dekorációnak. A többit a lime levével összeturmixoljuk. A bazsalikomleveleket lecsipkedjük. Az epermártásból egy keveset öntünk a tányérba, erre helyezzük a gombócokat. Az eperrel és a bazsalikomlevelekkel tálaljuk. Megszórhatjuk porcukorral. Jó étvágyat!” – osztotta meg a receptet Bernáth József séf a közösségi oldalán.