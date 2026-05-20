Finomság a köbön: karamellás nyári túrógombóc eperrel

Bernáth József receptje meghozza a nyarat. Így készül a séf konyhájában a karamellás nyári túrógombóc eperrel.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.05.20. 11:30
Karamell, eper, túrógombóc – külön is fantasztikusak, na, de együtt! Bernáth József édességreceptje mindent visz az idei finom eperrel. Jöjjön is a magyar séf nem mindennapi receptje!

180 gramm eper kell Bernáth József édességéhez. A séf elárulta, hogy készül a karamellás nyári túrógombóc eperrel (Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság)

Karamellás nyári túrógombóc eperrel – lime is kell bele!

A népszerű magyar séf, aki a YouTube-on is aktív, a Facebook-oldalán osztotta meg fenséges finomsága receptjét. Sőt, egy ínycsiklandozó fotót is megosztott arról, hogy néz ki az általa készített karamellás nyári túrógombóc eperrel.

Hozzávalók:

  • 100 g cukor a karamellhez
  • 35 g víz
  • 250 g tej
  • 20 g kristálycukor a darához
  • 30 g búzadara
  • 1 vaníliarúd
  • 1 csipet finom só
  • 300 g túró
  • 1 db kis méretű lime
  • 10 g vaj
  • 50 g zsemlemorzsa
  • 1 kis csokor aprólevelű bazsalikom
  • 180 g friss eper

Elkészítés:

„A tejet feltesszük melegedni. A búzadarát összekeverjük a cukorral és a sóval, hozzáadjuk a kikapart vaníliamagokat. A kikapart vaníliarudat a tejbe áztatjuk.
Egy külön nyeles lábasba annyi cukrot öntünk a 100 g-ból, ami éppen eltakarja az alját. Erős lángon melegítjük, és amikor olvadni kezd, ismét szórunk bele a cukorból. Ezt addig ismételjük, amíg a kimért cukormennyiség elfogy. A megolvadt cukrot sötétbarnára karamellizáljuk. Annak érdekében, hogy a cukor egyformán piruljon, az edényt néha körkörösen megforgatjuk. Amikor a cukor gesztenyehéjbarna, felöntjük a vízzel, majd hozzáadjuk a felforrt a tejet is. Beleszórjuk a búzadarás keveréket, és alacsony hőfokon, folyamatosan kevergetve addig főzzük a tejbegrízt, míg a karamell teljesen felolvad. Amikor kellően megpuhult a dara, eltávolítjuk belőle a kiázott vaníliarudat. Folpackkal letakarva hagyjuk TELJESEN KIHŰLNI!! (Nagyon fontos!!! Ha langyosan keverjük a túróhoz, akkor nagy lágy lesz a gombóc!)
Közben a zsemlemorzsát sötétbarnára pirítjuk a vajon, majd hagyjuk kihűlni. 
A lime héját lereszeljük és a teljesen kihűlt karamelles tejbegrízzel együtt a túróba keverjük. A masszából különböző méretű gombócokat készítünk, és a morzsába forgatjuk.
A szebb eprek közül a kisebbeket félbe, a nagyobbakat negyedbe vágjuk, és meghagyjuk dekorációnak. A többit a lime levével összeturmixoljuk. A bazsalikomleveleket lecsipkedjük. Az epermártásból egy keveset öntünk a tányérba, erre helyezzük a gombócokat. Az eperrel és a bazsalikomlevelekkel tálaljuk. Megszórhatjuk porcukorral. Jó étvágyat!” – osztotta meg a receptet Bernáth József séf a közösségi oldalán.

 

