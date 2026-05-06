Eperszezon: miről ismerni fel a magyar epret és mire érdemes figyelni vásárláskor? Mutatjuk!

A köznyelvben epernek, földi epernek hívott gyümölcs valójában szamóca. Az eper ugyanis fán terem, a kertészetek, őstermelők által termelt szamóca viszont a földhöz nagyon közel, kis méretű, lágyszárú, évelő bokrokon. Vagyis a boltok, árusok polcain lévő eper valójában nem más, mint szamóca. Ez a pontosítás nem zavarja az eperszezont.

Milyen lesz az idei eperszezon?

Az idei eperszezonban a termőterület bővülése ellenére a fagyos tavasz miatt csak átlagos termésmennyiség várható. A hideghajtatott hazai szamóca a hűvös időjárás miatt némi késéssel, április végén-május elején jelenik majd meg, a szabadföldi szezon pedig május közepén indul. A kínálat bővülésével az árak fokozatosan mérséklődnek majd: május végére a magyar eper válik meghatározóvá a piacon, és ekkorra tűnik el az import és a hazai termékek közötti árkülönbség is – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös piaci körképéből.

Mennyibe kerül idén az eper?

2026. május elején a magyar eper ára a piacokon és üzletekben jellemzően 3000-4500 Ft/kg körül mozog, a szedd magad, vedd magad akciókban pedig 1000-1100 Ft/kg ár várható. A bolti 500g-os tálcás eper ára jelenleg 700-1400 Ft között mozog.

Folyamatosan ellenőrzik az árusokat

Az NKFH országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést indított a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság különösen az ideiglenes és útmenti árusítóhelyeket vizsgálja, fókuszban a termék minőségével, nyomonkövethetőségével és a higiéniai feltételekkel. A tavalyi tapasztalatok alapján minden tizedik tétel kifogásolható volt, ezért idén szigorúan ellenőrzik a származási hely feltüntetését és a gyümölcs frissességét. A szabálytalankodók forgalmazási tilalomra és jelentős bírságra számíthatnak.

Hogyan különböztethetjük meg a hazai epret a külfölditől?

Egyrészt a magyar szamóca állagra nem olyan kemény, mint a külföldi, a levelei pedig frissebbek. Ennek az az oka, hogy a hazai fajtákat tovább lehet érni hagyni, mivel nem kell annyit utaztatni a boltokig, piacokig. A másik segítség az ár: a magyar eper egyelőre jóval drágább, mint az import, jellemzően görög. Emellett a magyar eper a legtöbb esetben édesebb, finomabb.

Hol szedhetünk magunknak a gyümölcsből?