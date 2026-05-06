Eperszezon: miről ismerni fel a magyar epret és mire érdemes figyelni vásárláskor? Mutatjuk!
Elindult a sokak által kedvelt gyümölcs szezonja. Már több helyen is kapható eper, de miről ismerhető fel a hazai és hol szedhet magának az, aki olcsóbban vagy nagyobb mennyiségben szeretne hozzájutni? Összegyűjtöttük mit érdemes tudni a 2026-os eperszezonról Mutatjuk!
A köznyelvben epernek, földi epernek hívott gyümölcs valójában szamóca. Az eper ugyanis fán terem, a kertészetek, őstermelők által termelt szamóca viszont a földhöz nagyon közel, kis méretű, lágyszárú, évelő bokrokon. Vagyis a boltok, árusok polcain lévő eper valójában nem más, mint szamóca. Ez a pontosítás nem zavarja az eperszezont.
Milyen lesz az idei eperszezon?
Az idei eperszezonban a termőterület bővülése ellenére a fagyos tavasz miatt csak átlagos termésmennyiség várható. A hideghajtatott hazai szamóca a hűvös időjárás miatt némi késéssel, április végén-május elején jelenik majd meg, a szabadföldi szezon pedig május közepén indul. A kínálat bővülésével az árak fokozatosan mérséklődnek majd: május végére a magyar eper válik meghatározóvá a piacon, és ekkorra tűnik el az import és a hazai termékek közötti árkülönbség is – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) közös piaci körképéből.
Mennyibe kerül idén az eper?
2026. május elején a magyar eper ára a piacokon és üzletekben jellemzően 3000-4500 Ft/kg körül mozog, a szedd magad, vedd magad akciókban pedig 1000-1100 Ft/kg ár várható. A bolti 500g-os tálcás eper ára jelenleg 700-1400 Ft között mozog.
Folyamatosan ellenőrzik az árusokat
Az NKFH országos, kiemelt szamóca-ellenőrzést indított a fogyasztók védelme érdekében. A hatóság különösen az ideiglenes és útmenti árusítóhelyeket vizsgálja, fókuszban a termék minőségével, nyomonkövethetőségével és a higiéniai feltételekkel. A tavalyi tapasztalatok alapján minden tizedik tétel kifogásolható volt, ezért idén szigorúan ellenőrzik a származási hely feltüntetését és a gyümölcs frissességét. A szabálytalankodók forgalmazási tilalomra és jelentős bírságra számíthatnak.
Hogyan különböztethetjük meg a hazai epret a külfölditől?
Egyrészt a magyar szamóca állagra nem olyan kemény, mint a külföldi, a levelei pedig frissebbek. Ennek az az oka, hogy a hazai fajtákat tovább lehet érni hagyni, mivel nem kell annyit utaztatni a boltokig, piacokig. A másik segítség az ár: a magyar eper egyelőre jóval drágább, mint az import, jellemzően görög. Emellett a magyar eper a legtöbb esetben édesebb, finomabb.
Hol szedhetünk magunknak a gyümölcsből?
Az úgynevezett szedd magad akcióhoz sok főváros környéki és vidéki gazdaság csatlakozik minden évben. A kezdeményezés lényege, hogy a gazdák beengedik az embereket a földjükre, cserébe nem kell a zöldségek, gyümölcsök leszedéséért, szállításáért fizetniük. A vásárlóknak pedig ez a fajta bevásárlás sokszor olcsóbb mint a hagyományos boltban vagy piacon, az áru pedig a lehető legfrissebb.
|Szedd magad eperföldek
|Eperföld
|Várható szezon
|Egyéb információ
|Áporka, Béke u. folytatása
|április 20. – június 15.
|Szedd és vedd magad; bejelentkezés kötelező: +36309898225.
|Lakhegy, Petőfi u. 28.
|május 6. – június 8.
|Fehérvári Judit; vedd magad; bejelentkezés erősen ajánlott: +36307791638.
|Marcali, Árpád u.
|május 11. – június 8.
|Eperliget; bejelentkezés nem szükséges
|Békéscsaba, Felsőnyomás 269/1
|május 11. – június 14.
|Povázsayné Kovács Kitti; vedd magad; bejelentkezés ajánlott: +36706022401.
|Győrszemere, Eperföld
|május 11. – június 15.
|Eperország Kft; bejelentkezés nem szükséges
|Csikvánd, Arany János u. 011/7.
|május 12. – június 12.
|Polgár Kertészet; bejelentkezés ajánlott: +36302043600.
|Gyömöre, Juliska Mama kertje
|május 15. – június 9.
|Szabó-Réti Orsolya; bejelentkezés ajánlott: +36706757591.
|Fertőszentmiklós, Rákóczi u. 60.
|május 15. – június 8.
|Németh Ibolya; bejelentkezés erősen ajánlott: +36203549010.
|Mosonmagyaróvár, 1-es főút
|május 15. – június 15.
|Eperország Kft; bejelentkezés nem szükséges
|Vámosszabadi, 14-es főút
|május 15. – június 15.
|Eperország Kft; bejelentkezés nem szükséges
|Rajka, Rajka régi
|május 15. – június 20.
|Eperország Kft; bejelentkezés nem szükséges
|Forrás, további lelőhelyek: gyumolcsvadasz.hu
