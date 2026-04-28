Így lesz egy nap alatt érett az éretlen banán

Az avokádónál is működik a módszer. Nem mindegy, mibe teszed az éretlen banánt!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 18:00
Végre véget vethetsz az éretlen gyümölcsök korának. A banán és az avokádó is simán beér egy nap alatt a remek és egyszerű papírzacskós érlelési módszerrel.

Így lehetnek az éretlen gyümölcsök meglepően hamar érettek (Fotó: freepik.com – Képünk illusztráció)

Viszlát, éretlen gyümölcsök! Üdv, érett, lédús banán!

Sokan veszünk a boltban éretlen banánt vagy avokádót, aztán otthon várjuk a csodát, hogy beérjen. Néha egy hétig is kellene várnunk erre, ám az internet segítségével számtalan trükk létezik arra, hogy lerövidítsük ezt a folyamatot.

A közösségi oldalaknak hála szinte már mindenre találunk megoldást, így a banán érlelésére is, de lehet, hogy ezzel a papírzacskós trükkel még te sem találkoztál!

Egyesek állítják, a sütőbe kell tenni a gyümölcsöket, hogy pikk-pakk érettek legyenek és fogyasztani tudjuk őket, ám ez a módszer sajnos az íz rovására megy, a banán pedig emiatt a kukában landolhat. 

A papírzacskós módszer ennél rafináltabb. A banán és az avokádó érlelés közben etiléngázt, egy olyan növényi hormont bocsát ki, amelynek segítségével puhák lesznek a gyümölcsök. Az ízük is intenzívebb lesz!

Ha mindenképpen ehhez a módszerhez folyamodnánk, fontos, hogy ne műanyag, hanem papírzacskót használjunk! A műanyag ugyanis penészedést okozhat a zárt tér miatt, míg a papírzacskó kiengedi a felesleges levegőt.

Így csináld!

Rakd a banánt és az avokádót egy papírzacskóba, lezárásképp felül gyűrd össze annak a tetejét. Ezután tedd a zacvskót egy hűvös, sötét helyre, például egy szerkénybe. Ami fontos: kerüld a napos, meleg helyet, mert ott könnyen megfőhet a gyümölcs – figyelmeztet a Life.hu internetes portál.

Ha ezt a módszert este alkalmazod, akkor jó eséllyel már reggelre elérheted a gyümölcsöknél a kívánt állagot. Mivel mindkét gyümölcs nagy mennyiségben termel etilént, ha közös zacskóba rakod azokat, még inkább felgyorsítható a folyamat és elegendő lehet az érlelésre akár 8 óra is. Ám első alkalommal érdemesebb egy napos érleléssel számolni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
