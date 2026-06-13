Hatalmas pech! Félpályán halad a forgalom az Ecseri úti baleset miatt!

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M4-es autóúton, az M0-s autóút csomópontjánál, a 25-ös km-nél, a vecsési Új Ecseri út közelében.

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.