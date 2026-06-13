RETRO RÁDIÓ

Hatalmas pech! Félpályán halad a forgalom az Ecseri úti baleset miatt!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Az M0-s autóút csomópontjánál félpályán halad a forgalom.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 21:15
baleset autóút új ecseri út forgalom

Szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi az M4-es autóúton, az M0-s autóút csomópontjánál, a 25-ös km-nél, a vecsési Új Ecseri út közelében. 

Daily Life In Budapest mentő mentőautó
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu