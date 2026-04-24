Ne hagyd magad megvezetni: ezekkel az ételekkel vernek át minket

Egészségesnek hisszük, fehérjedúsnak gondoljuk – aztán kiderül, hogy messze nem azt kapjuk, amire számítunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 16:00
Az utóbbi években szinte minden a fehérjéről szól: diéták, edzéstervek, „high-protein” címkék. Csakhogy nem minden arany, ami annak látszik. Szakértők szerint több olyan étel is van, amit sokan fehérjedúsnak hisznek – teljesen tévesen. Ez különösen azoknak lehet problémás, akik tudatosan próbálják növelni a fehérjebevitelüket.

Nem minden étel olyan fehérjedús, mint gondoltad
Mandulatej – nem az, aminek látszik

A „tej” szó sokakat megtéveszt. Míg egy pohár tehéntejben körülbelül 8 gramm fehérje van, a cukrozatlan mandulatejben mindössze 2 gramm. Ha nincs külön dúsítva, messze nem ugyanaz a kategória. Sokan napi szinten fogyasztják, így hosszú távon komoly különbséget jelenthet ez az eltérés.

Avokádó – egészséges, de nem fehérjebomba

Krémes, trendi és tele van „jó zsírokkal”, de fehérjéből alig van benne. Egy fél avokádó nagyjából 1,5 grammot tartalmaz – ez messze elmarad attól, amit sokan feltételeznek. Inkább vitamin- és rostforrásként érdemes rá tekinteni, nem pedig izomépítő alapanyagként.

Humusz – nagyobb a hírneve, mint a fehérjetartalma

Csicseriborsóból készül, ezért sokan automatikusan fehérjeforrásnak könyvelik el. A valóság viszont kiábrándító: egy kisebb adagban alig 2 gramm fehérje van. Ráadásul gyakran inkább mártogatós formában fogyasztjuk, így a bevitt mennyiség sem jelentős.

Müzliszeletek – az „egészséges nasi” csapdája

Gyors, kényelmes, és gyakran „fit” címkével árulják őket. Csakhogy sok müzliszelet mindössze 1–3 gramm fehérjét tartalmaz. Ha valódi fehérjebevitel a cél, legalább 10–15 grammos verziót érdemes keresni. Sok esetben inkább cukor- és szénhidrátforrásként működnek, nem pedig hasznos tápanyagként.

Mogyoróvaj – nem olyan erős, mint hisszük

Sokan igazi fehérjebombának gondolják, pedig 2 evőkanálban csak körülbelül 7 gramm fehérje van. Nem rossz, de önmagában nem elég – inkább kombinálni érdemes más, fehérjében gazdag ételekkel. Például teljes kiőrlésű kenyérrel vagy joghurttal együtt már sokkal hatékonyabb választás lehet – írja a Verywell Health.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
