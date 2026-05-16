Új fertőzés ütötte fel a fejét Európában – A szakértők mindenkit figyelmeztetnek a tünetekre

Egy szakértő figyelmeztetést adott ki egy „esőrothadásként” emlegetett szexuális úton terjedő fertőzés tüneteivel kapcsolatban, miután váratlanul emelkedni kezdett az esetek száma Európában. A fertőzést több férfinál is kimutatták, noha általában haszonállatoknál — például juhoknál, lovaknál és szarvasmarháknál — fordul elő.

Az amerikai járványügyi hivatal, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kilenc esetet jelentett Barcelonában élő férfiaknál. A szakértők szerint ezekre a tünetekre érdemes figyelni – írja az Unilad.

Mi az az „esőrothadás”?

A hivatalos nevén dermatophilosis nevű betegséget a dermatophilus congolensis nevű baktérium okozza. Bár a tünetek általában nem súlyosak, kellemetlenséget okozhatnak:

kérges,

varas bőrelváltozások,

viszkető kiütések

és hámló sérülések jelenhetnek meg a bőrön.

A páciensek apró, folyadékkal telt hólyagokról és gennyes pattanásokról is beszámoltak.

Dr. Lawrence Cunningham a Metro című lapnak azt mondta:

A baktérium különlegessége, hogy nedves és száraz környezetben egyaránt képes életben maradni. Az esőrothadás kérges, varas foltokat okoz a bőrön, amelyek kezelés nélkül kifejezetten kellemetlenné válhatnak. A legnagyobb veszélyt a másodlagos bakteriális fertőzések jelentik, főleg akkor, ha a bőr a vakarás miatt súlyosan megsérül. Kezelés nélkül kis esély van arra, hogy a fertőzés mélyebb szövetekbe is eljusson, de megfelelő orvosi ellátás mellett a súlyos szövődmények ritkák.

A fertőzés antibiotikummal kezelhető.

Hogyan terjed a fertőzés?

Az érintett állatokkal való érintkezés különösen nagy kockázatot jelent. A fertőzés neve onnan ered, hogy gyakrabban fordul elő trópusi területeken.

Azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik kesztyű nélkül foglalkoznak állatokkal, ápolják őket vagy sebeket kezelnek rajtuk. Tapasztalataim szerint szinte mindig farmmunkások vagy állatorvosok kapják el, és általában ismételt vagy hosszan tartó érintkezés után, nem pedig egyetlen rövid kontaktust követően. A legtöbb orvos teljes pályafutása alatt sem találkozik igazolt esettel. Én magam is csak néhány alkalommal láttam ilyet.

A szakértő szerint az emberek közötti terjedés ritka, de közvetlen bőrkontaktussal lehetséges. „Az utóbbi jelentések alapján az intim érintkezésre gyanakodnék. Olyan hosszan tartó bőr-bőr kontaktusra, amely elegendő időt ad a baktériumnak az átterjedésre és megtelepedésre” — tette hozzá.