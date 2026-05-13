Terjed a hantavírus: megváltozhatott a fertőzőképessége?

A Daily Mail cikke szerint a napokban megjelenhetett az első olyan fertőzött, aki már nem az MV Hondius nevezetű óceánjáró hajón tartózkodott, hanem „csak” egyazon repülőgépen utazott, mint egy később hantavírusban elhunyt beteg nő. Ez akár arra is utalhat, hogy a vírus fertőzőképessége is megváltozhatott, vagyis akár könnyebben is terjedhet, mint azt korábban gondolták.

A hantavírus miatt kialakult járványhelyzet tovább súlyosbodik, immár az óceánjárót elhagyva (Fotó: AFP)

Az egész történet még április végén kezdődött, amikor is egy holland házaspár életét vesztette. A házaspár férfi tagja volt az úgynevezett „nulladik beteg”, aki még a hajón, április közepén meghalt, míg felesége néhány nappal később szintén életét vesztette. Ő már Johannesburgban egy repülőtéren esett össze! Ezt követően több hajóutasnál is hantavírus-fertőzést azonosítottak, akik második generációs fertőzötteknek számítottak.

A szakértők viszont arra figyelmeztettek, hogy nemsokára az első «harmadik generációs» hantavírusos eset, vagy esetek is megjelenhetnek. ű

– írta meg korábban a Daily Mail. Mint azt felidézték, a holland nő még felszállt egy Johannesburgból Amszterdamba tartó KLM-járatra április 25-én, azonban az állapota annyira leromlott, hogy végül indulás előtt le kellett szállítani a gépről. A járaton több másik utas is vele utazott, köztük egy 25 éves olasz férfi, akit most karanténba helyeztek, miután nemrég a hantavírus-fertőzés tüneteit mutatta. Ez még persze, nem kirívó eset, de az ügy azért keltett komoly riadalmat, mert a férfi nem számított szoros kontaktnak.

A WHO szerint ez az egyike annak a kevés hantavírus-törzsnek, amely szoros kontaktus útján emberről emberre is terjedhet.

– írta meg a Ripost.

A Daily Mail szerint a szakértők attól tartanak, hogy ha a fertőzés gyanúja beigazolódik, akkor ez lehet az első úgynevezett „harmadik generációs” hantavírusos eset. A professzorok szerint ez akár arra is utalhat, hogy az Andok-típusú hantavírus akár mutálódhatott is, és a korábbinál könnyebben, akár levegőben is terjedhet. Ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, de a francia egészségügyi miniszter, Stephanie Rist is elismerte:

még mindig rengeteg az ismeretlen tényező a vírussal kapcsolatban.