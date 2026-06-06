Hatalmas csattanás rázta meg az Üllői utat: autóba csapódott a villamos

Összeütközött egy személygépkocsi és egy villamos Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton. A fővárosi hivatásos és a Foka önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát akadályozza - írták meg a Katasztrófavédelem oldalán.

Autóba csapódott a villamos /Fotó: Roman Kraft / unsplash.com – Képünk illusztráció

Autóba csapódott a villamos az Üllői úton

A brutális balesetről később egy videó is előkerült. Ezen az látható, amint az 50-es villamos az Üllői úton halad a Határ úti végállomása felől a Béke téri végállomása felé, majd néhány megálló után a szabályosan közlekedő villamos elé jobbról balra egy szürke Honda Civic autó kanyarodik a Garam utcánál. A villamos lefékezett, ám a karambol ekkor már elkerülhetetlen volt.

Úgy tudni, a baleset után három fiatalt helyszíni ellátás után stabil állapotban kórházba vittek - írja a Bors.



