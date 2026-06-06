RETRO RÁDIÓ

Hatalmas csattanás rázta meg az Üllői utat: autóba csapódott a villamos

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A balesetről videó is készült.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.06. 18:15
villamos üllői út baleset

Összeütközött egy személygépkocsi és egy villamos Budapest XVIII. kerületében, az Üllői úton. A fővárosi hivatásos és a Foka önkéntes tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A baleset a közösségi közlekedés forgalmát akadályozza - írták meg a Katasztrófavédelem oldalán.

Autóba csapódott a villamos /Fotó: Roman Kraft /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Autóba csapódott a villamos az Üllői úton

A brutális balesetről később egy videó is előkerült. Ezen az látható, amint az 50-es villamos az Üllői úton halad a Határ úti végállomása felől a Béke téri végállomása felé, majd néhány megálló után a szabályosan közlekedő villamos elé jobbról balra egy szürke Honda Civic autó kanyarodik a Garam utcánál. A villamos lefékezett, ám a karambol ekkor már elkerülhetetlen volt.

Úgy tudni, a baleset után három fiatalt helyszíni ellátás után stabil állapotban kórházba vittek - írja a Bors.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu