Miért pont így hívják? Budapest megállóneveinek titka

A budapesti villamos-, busz-, troli- és metrómegállók nevei nem véletlenszerűek. A többségük történelmi eseményekhez, régi városrészekhez, híres emberekhez vagy fontos épületekhez kapcsolódik, sokszor egy egész korszak emlékeit őrizve.

Kvíz: Te tudtad ezeket a budapesti megállónevek kapcsán? Fotó: Shutterstock/Geza Corey

Megállónevek, amelyek népünk történelmét mesélik el

A közlekedési megállók általában a közeli tér vagy utca, egy ismert épület, egy történelmi személy nevét kapják, vagy egy régi városrész nevét őrzik. Lássuk, te mennyire ismered, melyik közterület pontosan miért kapta a jelenlegi nevét! Persze, vannak egyszerűbb „feladványok”, mint a Batthyány Lajos miniszterelnökről elnevezett Batthyány tér, de számos olyan névvel is találkozunk – legyen szó például a Határ útról vagy Kelenföldről –, amelyről nem tudjuk, hogy mi vagy ki ihlette. Érdemes tudni, hogy a megállónevek időnként politikai, történelmi vagy gyakorlati okokból változnak meg. A 20. században sok közterületet átneveztek: a kommunizmus idején számos tér és utca szovjet vagy munkásmozgalmi nevet kapott, később pedig, a rendszerváltás után, sok eredeti nevet visszaállítottak. Így történt a mai Széll Kálmán térrel is, amely hosszú ideig Moszkva tér volt. Ez az egyik legismertebb budapesti utcanév-változás. Van amikor, azért kerül sor módosításra, hogy az utasok könnyebben eligazodjanak, ilyenkor az új bevásárlóközponthoz, vasútállomáshoz vagy stadionhoz kötik a megálló nevét. Érdekes az is, ahogy Budapest növekedése során a falvak, külvárosi területek egyszerűen beolvadtak a városba. Sok megállónév ezek emlékét őrzi: ilyen Rákospalota, Budafok, Óbuda, Pesterzsébet – ezek valaha önálló települések voltak. Érdekesség, hogy a budapestiek gyakran tovább használják a régi neveket. Sokan ma is Moszkva térnek hívják a Széll Kálmán teret. Egy-egy megállónév generációs emlék is lehet. Vannak különösen furcsa vagy kedves elnevezések is, például a Pöttyös utca, a Hűvösvölgy vagy a Csillagtelep.

Budapesten a közterületek és a megállók neveiről általában a főváros és a közlekedési szervezetek döntenek, például a BKK és a fővárosi önkormányzat együttműködésével. A névadásnál fontos szempont az egyértelműség, a történelmi hagyomány és az, hogy az utasok könnyen felismerjék a helyet. A megállónevek ezért nemcsak közlekedési információk, hanem Budapest történetének apró emlékei is.

A linken kipróbálhatod, mennyire ismered, mi rejlik egy-egy megálló elnevezése mögött!