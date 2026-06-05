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Miért pont így hívják? Budapest megállóneveinek titka

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A budapesti megállónevekkel nap mint nap találkozunk, de csak ritkán gondolkodunk el azon, vajon honnan erednek. Pedig a Határ út, a Kelenföld vagy éppen a Pöttyös utca elnevezések régi városhatárok, eltűnt települések és történelmi korszakok emlékét őrzik.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.05. 06:00
megálló elnevezés Budapest

A budapesti villamos-, busz-, troli- és metrómegállók nevei nem véletlenszerűek. A többségük történelmi eseményekhez, régi városrészekhez, híres emberekhez vagy fontos épületekhez kapcsolódik, sokszor egy egész korszak emlékeit őrizve. 

Megállónevek: mindegyik történelmet őriz
Kvíz: Te tudtad ezeket a budapesti megállónevek kapcsán? Fotó: Shutterstock/Geza Corey

Megállónevek, amelyek népünk történelmét mesélik el

A közlekedési megállók általában a közeli tér vagy utca, egy ismert épület, egy történelmi személy nevét kapják, vagy egy régi városrész nevét őrzik. Lássuk, te mennyire ismered, melyik közterület pontosan miért kapta a jelenlegi nevét! Persze, vannak egyszerűbb „feladványok”, mint a Batthyány Lajos miniszterelnökről elnevezett Batthyány tér, de számos olyan névvel is találkozunk – legyen szó például a Határ útról vagy Kelenföldről –, amelyről nem tudjuk, hogy mi vagy ki ihlette. Érdemes tudni, hogy a megállónevek időnként politikai, történelmi vagy gyakorlati okokból változnak meg. A 20. században sok közterületet átneveztek: a kommunizmus idején számos tér és utca szovjet vagy munkásmozgalmi nevet kapott, később pedig, a rendszerváltás után, sok eredeti nevet visszaállítottak. Így történt a mai Széll Kálmán térrel is, amely hosszú ideig Moszkva tér volt. Ez az egyik legismertebb budapesti utcanév-változás. Van amikor, azért kerül sor módosításra, hogy az utasok könnyebben eligazodjanak, ilyenkor az új bevásárlóközponthoz, vasútállomáshoz vagy stadionhoz kötik a megálló nevét. Érdekes az is, ahogy Budapest növekedése során a falvak, külvárosi területek egyszerűen beolvadtak a városba. Sok megállónév ezek emlékét őrzi: ilyen Rákospalota, Budafok, Óbuda, Pesterzsébet – ezek valaha önálló települések voltak. Érdekesség, hogy a budapestiek gyakran tovább használják a régi neveket. Sokan ma is Moszkva térnek hívják a Széll Kálmán teret. Egy-egy megállónév generációs emlék is lehet. Vannak különösen furcsa vagy kedves elnevezések is, például a Pöttyös utca, a Hűvösvölgy vagy a Csillagtelep.

Budapesten a közterületek és a megállók neveiről általában a főváros és a közlekedési szervezetek döntenek, például a BKK és a fővárosi önkormányzat együttműködésével. A névadásnál fontos szempont az egyértelműség, a történelmi hagyomány és az, hogy az utasok könnyen felismerjék a helyet. A megállónevek ezért nemcsak közlekedési információk, hanem Budapest történetének apró emlékei is.

A linken kipróbálhatod, mennyire ismered, mi rejlik egy-egy megálló elnevezése mögött!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Miért nevezték el Határ útnak a kispesti állomást?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Miért éppen Bosnyák tér?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Miről kapta a Hűvösvölgy a nevét?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Miért épp Kálvin elnevezést kapta a Nemzeti Múzeumhoz közeli tér?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Miért éppen Kelenföld?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Miért éppen Nagyvárad tér?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Honnan ered a Harminckettesek tere elnevezés?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mi az Ecseri út története?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Miért hívják a „Pöttyös utca” megállót így?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Miért lett Astoria a metrómegálló neve?

 

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