Ugorj vissza velünk az időben! - Retró kvíz a főváros utcaneveiről!

A budapesti közterületek nevei számtalan változtatáson mentek keresztül az évek során. A főváros nevezetes tereit számtalanszor átkeresztelték, de az utcaneveket is sokszor megváltoztatták. Te mindig tudod, hol jársz? Alábbi retró kvízünkben tesztelheted a tudásodat!

A képen látható Margit körút régi nevét ismered? A kvízből kiderül! Fotó: Fortepan / Reményi József

Retró kvíz

Összegyűjtöttük a főváros közterületeiből olyan utcákat vagy tereket, amelyek névváltoztatásokon - ha úgy tetszik átkeresztelésen estek át. Így a budapesti közterületek régi neveiről szóló kvízen keresztül kiderítheted, mennyire ismered a fővárost! Lássuk, tudod-e, merre jársz!

Töltsd ki a retró kvízt!