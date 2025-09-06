RETRO RÁDIÓ

Ugorj vissza velünk az időben! - Retró kvíz a főváros utcaneveiről!

Lássuk, mennyire ismered Budapest múltját. Töltsd ki a kvízt, hogy kiderüljön, ismered-e a budapesti utcák, terek régi neveit!

Szerző: Kosztyu Sára
Létrehozva: 2025.09.06. 09:00
retró főváros kvíz Budapest

A budapesti közterületek nevei számtalan változtatáson mentek keresztül az évek során. A főváros nevezetes tereit számtalanszor átkeresztelték, de az utcaneveket is sokszor megváltoztatták. Te mindig tudod, hol jársz? Alábbi retró kvízünkben tesztelheted a tudásodat!

A képen látható Margit körút régi nevét ismered? A kvízből kiderül!
A képen látható Margit körút régi nevét ismered? A kvízből kiderül! Fotó: Fortepan / Reményi József

Retró kvíz

Összegyűjtöttük a főváros közterületeiből olyan utcákat vagy tereket, amelyek névváltoztatásokon - ha úgy tetszik átkeresztelésen estek át.  Így a budapesti közterületek régi neveiről szóló kvízen keresztül kiderítheted, mennyire ismered a fővárost! Lássuk, tudod-e, merre jársz!

Töltsd ki a retró kvízt!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mi volt régen a Fővám tér neve?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hogy nevezték régebben a Szervita teret?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mi volt a Kiss Ernő utca régi neve?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hogy hívták régen a Széll Kálmán teret?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. A Széchenyi István térnek mi volt a neve régen?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mi volt a Bajcsy-Zsilinszky út korábbi neve?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Vámház körutat hogyan nevezték régebben?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Mi volt régen az Erzsébet tér neve?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. A Horánszky utcának mi volt a korábbi neve?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. A Margit körutat hogy nevezték korábban?

 

