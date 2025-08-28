Újlipótváros retró varázsa: bohém kávézók és Duna-parti séták, képeken a pezsgő XIII. kerület múltja!

A XIII. kerület mindig is a főváros különleges színfoltja volt. Újlipótváros bohém hangulata varázslatos atmoszférát sugárzott. Az ide látogatók belekóstolhattak a tradicionális budapesti életérzésbe, amely megjelent az épületekben, a parkokban és az utcák forgatagában. Most retró képeken a kerület nosztalgiája!

Retró Budapest: a felvétel 1941-ben készült a XIII. kerületben, a Szent István park hangulatos környezetében. A kép jobb oldalán a Pozsonyi út és a Victor Hugo (korábban Wahrmann Mór) utca menti épületek tárulnak elénk Forrás: Fortepan/Zimre Zsuzsa

Újlipótváros retró bája

Az Újlipótvárosról készült régi képek segítségével visszarepülünk az időben, és megcsodálhatjuk a kerület emlékeit. A képek között feltűnik a Szent István park, amely már az 1940-es években is a pihenés helyszíne volt, a Pozsonyi út kávézóival és bisztróival. A Dunapark kávéház terasza az 1930-as években éppoly nyüzsgő és élettel teli volt, mint ma.

Ha végigsétálunk Újlipótváros utcáin, azonnal megérezzük azt a különleges atmoszférát, amit a régi idők művészi szellemisége és a modern városi pezsgés együttesen alkot. A kerület kávézóiban még ma is ott él az a bohém hangulat, amely egykor írókat, festőket és zenészeket csábított ide, hogy ihletet merítsenek. Ezek a kávéházak nemcsak finom kávéval, hanem történetekkel is várják a látogatókat.

A kerületben gyönyörű kilátás nyílik a Margitszigetre és a Duna kanyargó víztükrére, mely a régi képeken is jól látszódik. A Duna-parti sétányok az elmúlt években hatalmas átalakuláson mentek keresztül: a régi rakparti hangulatot modern zöldterületek és kényelmes sétányok váltották fel, amelyek ideális helyszínei a kikapcsolódásnak, sportolásnak és baráti találkozóknak. A víz közelsége és a friss levegő minden korosztályt vonz, miközben a város zajától távol eső nyugalmat is biztosítja.

Légifelvételeken megfigyelhetjük a Margit-sziget keleti partját, valamint a Pozsonyi úti református templomot, melyek hosszú ideje a kerület meghatározó pontjai. A sportélet is fontos része a XIII. kerületnek: a Lipótvárosi Sporttelep teniszpályái a Pozsonyi út 27. szám alatt már 1936-ban is működtek.

Az 1950-es és 60-as évekből származó képek az épületek, parkok és utcák változásait mutatják, miközben a Dunapark és a Szent István park környéke megőrizte hangulatát és szerepét a közösségi életben. A retró galéria nemcsak emlékeket idéz, hanem megmutatja, hogy Budapest XIII. kerülete miként tudja egyesíteni múltját és jelenét, miközben továbbra is élő és vibráló városrész marad.