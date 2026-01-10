Megfagyott a vér a túrázók ereiben: hátborzongató fény vette őket üldözőbe

Hideglelős videó látott napvilágot Mexikóból, amire nehéz magyarázatot találni. A felvételen az látható, amint két túrázót egy hátborzongató, rejtélyes fény készteti menekülésre, mialatt egy rémisztő kacagás is hallani lehet, a különös jelenség irányából. A helyi média beszámolója szerint a szokatlan incidens a hónap elején történt a Santa Catarina városára néző Cerro de las Mitras nevű hegyen.

Hátborzongató, mit éltek át a túrázók a hegyen / Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Hátborzongató élményben volt része a két túrázónak

A hírek szerint a két fiatal férfi egy éjszakai túra közben döbbenten figyelt fel arra, amint egy megmagyarázhatatlan fényforrás közeledik feléjük a sötétben. Ahogy magasabbra értek a hegyen, az egyik szemtanú elkezdte filmre venni a rejtélyes fényt, mialatt hangosan azon tűnődött, mégis, mi lehet az. Mielőtt azonban lehetőségük lett volna ezt részletesebben is megvitatni, az egyébként is riasztó helyzet még ijesztőbb fordulatot vett. Miközben a túrázók a fényre koncentráltak, hirtelen rémálomba illő nevetés hasított be a levegőbe, ami a jelek szerint egyenesen a titokzatos jelenségből érkezett. Mindez végül arra késztette a két fiatal férfit, hogy sietve elhagyják a helyszínt, mialatt továbbra sem értették, mégis, mi az, ami a nyomukban jár.

A túrázók végül további incidensek nélkül megúszták a kalandot, majd ezt követően feltöltötték a videót a közösségi médiára, ahol hamar beindultak a találgatások arról, hogy mivel találkozhatott a páros a hegyen: a tippek közt felmerült az is, hogy egy boszorkány lehetett. Mások ezt a felvetést egyszerű babonának minősítették, és valószínűbbnek találták, hogy a két férfi csak egy másik túrázóval futott össze, aki úgy döntött, kicsit megijeszti őket – írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?