RETRO RÁDIÓ

Megfagyott a vér a túrázók ereiben: hátborzongató fény vette őket üldözőbe

Az ijesztő pillanatot videón is sikerült megörökíteni. A két túrázó szóhoz sem jutott a hátborzongató fény láttán, majd nem sokkal később a helyzet még ijesztőbb fordulatot vett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 20:30
hátborzongató fény rejtély ijesztő

Hideglelős videó látott napvilágot Mexikóból, amire nehéz magyarázatot találni. A felvételen az látható, amint két túrázót egy hátborzongató, rejtélyes fény készteti menekülésre, mialatt egy rémisztő kacagás is hallani lehet, a különös jelenség irányából. A helyi média beszámolója szerint a szokatlan incidens a hónap elején történt a Santa Catarina városára néző Cerro de las Mitras nevű hegyen. 

szellem, kísértet, paranormális jelenség, ijesztő, hátborzongató
Hátborzongató, mit éltek át a túrázók a hegyen / Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Hátborzongató élményben volt része a két túrázónak

A hírek szerint a két fiatal férfi egy éjszakai túra közben döbbenten figyelt fel arra, amint egy megmagyarázhatatlan fényforrás közeledik feléjük a sötétben. Ahogy magasabbra értek a hegyen, az egyik szemtanú elkezdte filmre venni a rejtélyes fényt, mialatt hangosan azon tűnődött, mégis, mi lehet az. Mielőtt azonban lehetőségük lett volna ezt részletesebben is megvitatni, az egyébként is riasztó helyzet még ijesztőbb fordulatot vett. Miközben a túrázók a fényre koncentráltak, hirtelen rémálomba illő nevetés hasított be a levegőbe, ami a jelek szerint egyenesen a titokzatos jelenségből érkezett. Mindez végül arra késztette a két fiatal férfit, hogy sietve elhagyják a helyszínt, mialatt továbbra sem értették, mégis, mi az, ami a nyomukban jár. 

A túrázók végül további incidensek nélkül megúszták a kalandot, majd ezt követően feltöltötték a videót a közösségi médiára, ahol hamar beindultak a találgatások arról, hogy mivel találkozhatott a páros a hegyen: a tippek közt felmerült az is, hogy egy boszorkány lehetett. Mások ezt a felvetést egyszerű babonának minősítették, és valószínűbbnek találták, hogy a két férfi csak egy másik túrázóval futott össze, aki úgy döntött, kicsit megijeszti őket – írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu