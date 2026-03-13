Reagált a Női Digitális Polgári Kör az Orbán Viktor családját ért fenyegetésre
Szentkirályi Alexandra fontos videót tett közzé.
Durva fenyegetést kapott az ukránoktól Orbán Viktor miniszterelnök, már a kormányfő családját is fenyegeti az ukránok haragja. Előbb Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegette meg a magyar kormányfőt, hogy kiadja a miniszterelnök elérhetőségeit a katonáiknak, hogy személyesen tudjanak beszélni vele. Ezt követően pedig egy ukrán politikus, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és a családját is megfenyegette.
A Női Digitális Polgári Kör közleményt adott ki az Orbán Viktort, gyermekeit és unokáit ért halálos fenyegetés kapcsán:
Orbán Viktor gyerekeit és unokáit fenyegetik az ukránok. Vannak vörös vonalak, amelyeket sem a magánéletben, sem az üzletben, sem a politikában soha, semmilyen körülmények között nem lépünk át. Mások családjának, szeretteinek fenyegetése ilyen. Legalább ennyire felháborító, amikor magyar emberek az erről szóló hírek alatt nevetnek, sőt helyeselnek. Elég a gyűlölet áradásából! Mi, nők – sokan édesanyák – tudjuk, mit jelent életet adni egy gyermeknek. Tudjuk, mit jelent nevelni, gondoskodni róluk, aggódni értük. Ami most történt, egy olyan határt lépett át, amellyel szemben csak egyféleképpen lehet megnyilvánulni: nyílt és egyértelmű elítéléssel. Arra kérünk mindenkit: álljon ki velünk együtt a miniszterelnök és családja mellett! Üzenjük meg az ukrán elnöknek és szövetségeseinek: egyetlen magyart sem fenyegethetnek! A békének és a szeretetnek nincs alternatívája. Ahogyan a szabad és szuverén magyar útnak sem, amelyet immár 16 éve járunk közösen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre