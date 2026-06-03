Negyven évet vártunk erre, három NB I-es bajnok játszhat a foci-vb-n

Negyven év után először fordul elő, hogy az NB I-ből két aktív labdarúgó is szerepelhessen egy foci-vb-n. A Fradi és a Győr egy-egy aranyérmese bizonyíthat, de ott lesz Észak-Amerikában egy korábbi nagy kedvenc is.

Lenny Joseph a foci-vb előtti edzőmeccsen góllal mutatkozott be Haiti válogatottjában (Fotó: Mike Egerton – PA Images)

A magyar válogatott 1986-os, mexikói keretében három kivétellel NB I-es labdarúgók szerepeltek. Azóta most fordul elő először, hogy a honi pontvadászatból két játékost is beválogattak hazája keretébe. A Ferencvárossal tavaly bajnoki címet szerző Lenny Joseph Haitival készül a csoportban Brazília, Skócia és Marokkó ellen. A Győrrel idén aranyérmes Nadhir Benbouali Algériát erősíti, ő Argentína, Ausztria és Jordánia ellen kaphat lehetőséget. A két labdarúgóért június 1-jétől számítva 11 ezer dolláros napidíjat kap magyar klubja mindaddig, amíg azok a csapataikkal a világbajnokságon szerepelnek. Az NB I harmadik érintettje Stopira, a balhátvéd a Videotonnal 2012 és 23 között két bajnoki címet szerzett. A portugál másodosztályban szereplő Torreense játékosa a Zöld-foki szigeteket erősíti 38 évesen, a csoportkörben Spanyolország mellett Uruguay és Szaúd-Arábia vár rájuk.

NB I-ből a foci-vb-re

1986 után négy világbajnokságon szerepelt a labdarúgó-NB I-ből labdarúgó. 1990-ben, Olaszországban a Győr amerikai csatára, Christopher Sullivan, négy évvel később a Honvéd nigériai középpályása, Emmy. 2014-ben a Ferencváros bosnyák középpályása, Muhamed Besic, 2022-ben pedig a szintén fradista Aissa Laidouni, aki Tunéziában kapott lehetőséget.