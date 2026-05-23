Közel százmilliót biztosan kereshet a Fradi a foci-vb miatt

Az utolsó pillanatokban dőlt el, hogy lesz ferencvárosi játékos idén nyáron a foci-vb-n. A franciaországi születésű Lenny Joseph már meg is érkezett Haitiba, ahol most mutatkozhat be a nemzeti csapatban. A csatár ott van az ország 26-os keretében, s ezzel a Ferencváros is jól járhat.

A ferencvárosi Lenny Joseph utazhat a foci-vb-re Fotó: Mike Egerton - PA Images

A Fradi már azzal is pénzt kap, hogy Joseph elutazik a világbajnokságra. A nemzetközi szövetség ugyanis 11 ezer dolláros (3,4 millió forintos) napidíjat fizet az összes kerettag után a klubnak. Az összeg nagysága természetesen attól függ, hogy Haiti meddig jut a világbajnokságon. A gárda a csoportkörben sorrendben Skócia, Brazília és Marokkó ellen játszik. A napidíj a felkészülés kezdetétől, június 1-től érkezik, Haiti pedig június 25-ig biztosan ott lesz az észak-amerikai viadalon. Vagyis csak a napidíjakból minimum 275 ezer dollárt (85 millió forintot) kap a Fradi a világbajnokság alatt.

Joseph megérkezett Haitiba

Lenny Joseph eladhatja magát a foci-vb-n

Ebben az évezredben eddig kétszer volt ott ferencvárosi focista a világbajnokságon. Mindkettőt eladta az FTC a torna végén. 2014-ben Muhamed Besic Boszniával szerepelt Brazíliában, ezt követően 4 millió euróért igazolt Angliába az Evertonhoz. 2022-ben Aissa Laidouni Tunéziát erősítette Katarban, majd 2023 januárjában 4,3 millió euróért vette meg a német Union Berlin. Ha Lenny Joseph beválik, ő is távozhat, a csatár értéke a Transfermarkton jelenleg 2 millió euró.

Lennny Joseph egy hete nyilatkozott a világbajnoki szereplésről