Tenger helyett edzésekre jár az NB I felfedezettje

Az MLSZ évzáró, RangAdó-rendezvényén díjazták a Paks 17 éves játékosát. Galambos János "legszebb gól" közönségdíjat kapta meg, aki tavaly a Kisvárda ellen ollózós mozdulattal talált a hálóba.

Galambos János a díjjal

Nem gondoltam, hogy egy ilyen góllal teszem le a névjegyemet a felnőtt NB I-ben, amit egyébként november hónapban is élre szavaztak

– nyilatkozta a Metropolnak a 17 éves Galambos, akinek az öltözőben mondták is csapattársai, hogy az idény végén övé lesz az első hely. A naponta Szekszárd és Paks között oda-vissza 80 kilométert autózó fiatalember sokat köszönhet edzőjének, Bognár Györgynek, aki rendre azzal dobja harcba, hogy csak azt adja, amit tud, és sose féljen.

Galambos János falra akasztja a különdíját

Nagypapám és édesapám is futballozott, előbbi Farkaslakán, a papám pedig Nagyváradon született, így székely vér is csordogál az ereimben. Nem csoda, hogy én is ezt a sportágat választottam. A különdíj a szobám falán egy speciális táblára kerül, melyen több száz, az utánpótlás korom óta megszerzett érem sorjáz

A győztes tinédzser élőben nézte a Nyíregyháza-Kazincbarcika meccset a tévében, és elbizonytalanodott, amikor látta Kovácsréti Márk 35 méterről a vendégkapu jobb felső sarkába vágódó bombáját, tudniillik arra gondolt, hogy az a lövés nyer. Galambos a labdarúgó NB I-ben bronzérmet nyert a Pakssal, miközben érettségizett is.

Örömömet fokozza, hogy a különféle tárgyakból 4-esre és ötösre érettségiztem. A jövőben Budapesten vagy Pécsen szeretnék továbbtanulni, a sportmenedzsment érdekel, és amint lehetséges, beiratkozom edzői tanfolyamra is

– tekintett a jövőbe Galambos, aki kedvesével, Dórival spanyol, olasz vagy görög tengerparton pihenne, de most még a Paks NB III-as csapatával edz.

Galambos János és az év gólja: