"Azt inkább nem mondom el" - Varga Barnabás szerelme dermesztő pillanatokról beszélt

Görögországban kereste fel Csisztu Zsuzsa az AEK Athén immár görög bajnok csatárát és menyasszonyát. A beszélgetés során szóba került a két évvel ezelőtti dráma, amikor Varga Barnabás a skótok elleni Eb-csoportmeccsen egy ütközés során a földön maradt, s milliók izgultak, hogy mi történik a paravánnal eltakart csatárral. Mindezt a stuttgarti stadionban élte át Skrapits Laura is, aki maga sem tudott semmit szerelméről. Nem sokkal később kiderült, a kapussal ütköző Varga arca több helyen eltört, műteni is kellett a játékost.

Varga Barnabást (19-esben) a skótok kapusa szabályosan kiütötte

Laura most elmondta, hogyan élte át a szituációt.

"Ezek a helyzetek engem általában jobban megviselnek, mint Barnit"

– idézte fel a rémisztő esetet Varga Barnabás menyasszonya.

Azt inkább nem is mondom el, hogyan nézett ki az arca a sérülést követően, tényleg nem volt szép látvány, mégis az volt az első kérése, hogy akkor ezt a helyzetet oldják, oldjuk meg, aztán ha lehet, menne vissza edzeni a fiúkkal. De közöltük vele, hogy nem, nem, ez most nem az az eset, amikor rögvest visszamehetsz a pályára…

Varga az interjúban elmondta, 8-9 helyen tört el az arca, de csak azt sajnálja, hogy a skótok elleni 1-0-s siker nem ért akkor ott továbbjutást.

Varga Barnabás és Skrapits Laura együtt ünnepelték a bajnoki címet

Varga Barnabásék döntöttek az esküvőről

A csatár tavaly nyáron kérte meg szerelme kezét, de az eljegyzést idén biztosan nem követi esküvő.

Szerettük volna májusban megtartani, de aztán idő szűkében inkább eltoltuk az időpontot

– mondta Varga, aki öt éve együtt van Laurával.