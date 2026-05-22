"Azt inkább nem mondom el" - Varga Barnabás szerelme dermesztő pillanatokról beszélt
Megrázó pillanatokat élt át Skrapits Laura két éve a labdarúgó-Eb-n. Varga Barnabás menyasszonya arról beszélt, amikor az egész ország a csatárért aggódott.
Görögországban kereste fel Csisztu Zsuzsa az AEK Athén immár görög bajnok csatárát és menyasszonyát. A beszélgetés során szóba került a két évvel ezelőtti dráma, amikor Varga Barnabás a skótok elleni Eb-csoportmeccsen egy ütközés során a földön maradt, s milliók izgultak, hogy mi történik a paravánnal eltakart csatárral. Mindezt a stuttgarti stadionban élte át Skrapits Laura is, aki maga sem tudott semmit szerelméről. Nem sokkal később kiderült, a kapussal ütköző Varga arca több helyen eltört, műteni is kellett a játékost.
Laura most elmondta, hogyan élte át a szituációt.
"Ezek a helyzetek engem általában jobban megviselnek, mint Barnit"
– idézte fel a rémisztő esetet Varga Barnabás menyasszonya.
Azt inkább nem is mondom el, hogyan nézett ki az arca a sérülést követően, tényleg nem volt szép látvány, mégis az volt az első kérése, hogy akkor ezt a helyzetet oldják, oldjuk meg, aztán ha lehet, menne vissza edzeni a fiúkkal. De közöltük vele, hogy nem, nem, ez most nem az az eset, amikor rögvest visszamehetsz a pályára…
Varga az interjúban elmondta, 8-9 helyen tört el az arca, de csak azt sajnálja, hogy a skótok elleni 1-0-s siker nem ért akkor ott továbbjutást.
Varga Barnabásék döntöttek az esküvőről
A csatár tavaly nyáron kérte meg szerelme kezét, de az eljegyzést idén biztosan nem követi esküvő.
Szerettük volna májusban megtartani, de aztán idő szűkében inkább eltoltuk az időpontot
– mondta Varga, aki öt éve együtt van Laurával.
