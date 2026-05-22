Kamerafelvétel vezetett a 37 éves tatabányai férfi nyomára, aki betörte a pizzéria ajtaját, hogy lophasson onnan.

Térfigyelő kamera buktatta le a férfit - betörte a pizzéria ajtaját, lopni ment

Fotó: Police.hu

Térfigyelő kamera buktatta le a férfit - betörte a pizzéria ajtaját, lopni ment

Május 12-én hajnalban érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint valaki betörte egy tatabányai pizzéria ajtaját. A rendőrök megállapították, hogy a tolvaj pénzt vitt el. A városrendészeti osztály operátora megnézte az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelő kamera felvételeit, amin látszott a tettes és maga a cselekmény is. Ezt elmondta a rendőröknek, akik azonosították és két nap múlva elfogták a 37 éves K. Norbertet. A tatabányai férfit azután állították elő a rendőrkapitányságra, hogy egy helyi élelmiszerüzletből lopott és a biztonsági őr tetten érte, írja a Police.hu.

A nyomozók lopás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki K. Norbertet.