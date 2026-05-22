Rendkívüli! Robbanás történt a Mol üzemében - Egy ember életét vesztette
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében.
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében.
Robbanás történt - Egy ember meghalt, több súlyos sérült van
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében.
Az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset. Friss információk esetén tájékoztatjuk Önöket.
– írta a bejegyzésben a Tiszaújvárosi Krónika.
Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.
Magyar Péter beszámolt róla, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter a helyszínre megy Hernádi Zsolttal.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre