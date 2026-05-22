Rendkívüli! Robbanás történt a Mol üzemében - Egy ember életét vesztette

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.22. 09:45
Fotó: Tiszaújvárosi Krónika Facebook

Robbanás történt - Egy ember meghalt, több súlyos sérült van

Az előzetes információk szerint pirogáz benzin vezeték robbanás történt a MOL Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az eset. Friss információk esetén tájékoztatjuk Önöket.

– írta a bejegyzésben a Tiszaújvárosi Krónika.

Egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van.

Magyar Péter beszámolt róla, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter a helyszínre megy Hernádi Zsolttal.

