Keresik a férfit, aki gyomron fejelt egy fiatal nőt Budapesten
Egy budapesti férfi több nőt megtámadott már a fővárosban. Legutóbb egy fiatal lányt fejelt gyomron egy buszmegállóban a budapesti ámokfutó, ami után a rendőrség is fellépett vele szemben. Ráadásul, mint kiderült, a férfi az idő múlásával egyre agresszívebbé vált.
Több nőt is megtámadott már egy vélhetően hajléktalan férfi Budapesten. Legutóbb a Gellért téri buszmegállóban garázdálkodott a budapesti ámokfutó, ahol egy ott várakozó fiatal nőt gyomron fejelt. Erről egy szemtanú számolt be a közösségi oldalon, majd a posztja alatt többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain látták a férfit, ahol szintén agresszívan lépett fel a nőkkel szemben.
Fiatal lányt fejelt gyomron a budapesti ámokfutó
A szemtanú, aki több Facebook-csoportban is megosztotta a történteket, arról számolt be, hogy végignézte, ahogy egy fiatal lányt gyomron fejelt a férfi vasárnap délután, a Gellért téri buszmegállóban. A férfi áldozata olyannyira megijedt, hogy felszállt az oda érkező buszra és elhagyta a helyszín.
Amire le tudtunk parkolni és odamenni, a lány vélhetően a sokk miatt, felszállt a buszra
– írta a szemtanú. Majd azt is hozzátette, hogy az eset után azonnal odamentek a férfihoz, aki ekkor fenyegetni kezdte őket, miközben hívták a rendőrséget. A járőrök 9 perc alatt a helyszínen is voltak.
A bejegyzés alatt ezután többen is jelezték, hogy a férfi nemcsak a Gellért téren garázdálkodik, hanem szerte a fővárosban, köztük a Bikás parknál is, ahol randalírozott és ijesztgette a buszra várókat, majd végül egy kukába hatalmas erővel belerúgott. Akkor azonban, mire a rendőrök kiértek, felszállt egy buszra.
Ezt az esetet egy másik szemtanú is látta, aki azt is leírta a hozzászólásában, hogy a hajléktalan férfi az egész napját a Szent Imre kórházhoz közeli buszmegállóban töltötte. Akkor bódult állapotban volt, össze-vissza beszélt és a kezével a levegőbe bokszolt. A szemtanú a kommentjében jelezte, már akkor tartott attól, hogy a férfi idővel egyre agresszívabb lesz.
Ez is csak nőkkel és idősökkel keménykedik. Már párszor rászóltam, mindig behúzta fülét-farkát.
– írta egy férfi a szemtanú hölgy bejegyzése alá.
Egy másik poszt pedig megerősíti a férfi állítását, miszerint az ámokfutó csak a nőkkel szemben mer agresszívan viselkedni. Korábban ugyanis az 1-es villamos vonalán, a Közvágóhídnál megráncigált és pofon vágott egy idősebb nőt, minden előzmény nélkül.
A vasárnapi délutáni esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget is, ahol elmondták; a Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított, a feltételezett elkövetőt azonosította és ellene elfogatóparancsot bocsájtott ki.
