RETRO RÁDIÓ

Keresik a férfit, aki gyomron fejelt egy fiatal nőt Budapesten

Egy budapesti férfi több nőt megtámadott már a fővárosban. Legutóbb egy fiatal lányt fejelt gyomron egy buszmegállóban a budapesti ámokfutó, ami után a rendőrség is fellépett vele szemben. Ráadásul, mint kiderült, a férfi az idő múlásával egyre agresszívebbé vált.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.18. 12:44
ámokfutó támadó Gellért tér erőszak Budapest

Több nőt is megtámadott már egy vélhetően hajléktalan férfi Budapesten. Legutóbb a Gellért téri buszmegállóban garázdálkodott a budapesti ámokfutó, ahol egy ott várakozó fiatal nőt gyomron fejelt. Erről egy szemtanú számolt be a közösségi oldalon, majd a posztja alatt többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain látták a férfit, ahol szintén agresszívan lépett fel a nőkkel szemben. 

budapesti ámokfutó
Csak a nőkkel szemben mer agresszív lenni a budapesti ámokfutó férfi (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Fiatal lányt fejelt gyomron a budapesti ámokfutó

A szemtanú, aki több Facebook-csoportban is megosztotta a történteket, arról számolt be, hogy végignézte, ahogy egy fiatal lányt gyomron fejelt a férfi vasárnap délután, a Gellért téri buszmegállóban. A férfi áldozata olyannyira megijedt, hogy felszállt az oda érkező buszra és elhagyta a helyszín. 

Amire le tudtunk parkolni és odamenni, a lány vélhetően a sokk miatt, felszállt a buszra

– írta a szemtanú. Majd azt is hozzátette, hogy az eset után azonnal odamentek a férfihoz, aki ekkor fenyegetni kezdte őket, miközben hívták a rendőrséget. A járőrök 9 perc alatt a helyszínen is voltak. 

A bejegyzés alatt ezután többen is jelezték, hogy a férfi nemcsak a Gellért téren garázdálkodik, hanem szerte a fővárosban, köztük a Bikás parknál is, ahol randalírozott és ijesztgette a buszra várókat, majd végül egy kukába hatalmas erővel belerúgott. Akkor azonban, mire a rendőrök kiértek, felszállt egy buszra. 

Fotó: Facebook

Ezt az esetet egy másik szemtanú is látta, aki azt is leírta a hozzászólásában, hogy a hajléktalan férfi az egész napját a Szent Imre kórházhoz közeli buszmegállóban töltötte. Akkor bódult állapotban volt, össze-vissza beszélt és a kezével a levegőbe bokszolt. A szemtanú a kommentjében jelezte, már akkor tartott attól, hogy a férfi idővel egyre agresszívabb lesz. 

Fotó:  Facebook

Ez is csak nőkkel és idősökkel keménykedik. Már párszor rászóltam, mindig behúzta fülét-farkát.

– írta egy férfi a szemtanú hölgy bejegyzése alá.

Fotó: Facebook

Egy másik poszt pedig megerősíti a férfi állítását, miszerint az ámokfutó csak a nőkkel szemben mer agresszívan viselkedni. Korábban ugyanis az 1-es villamos vonalán, a Közvágóhídnál megráncigált és pofon vágott egy idősebb nőt, minden előzmény nélkül.

A vasárnapi délutáni esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget is, ahol elmondták; a Budapesti Rendőr-főkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított, a feltételezett elkövetőt azonosította és ellene elfogatóparancsot bocsájtott ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu