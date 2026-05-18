Keresik a férfit, aki gyomron fejelt egy fiatal nőt Budapesten

Több nőt is megtámadott már egy vélhetően hajléktalan férfi Budapesten. Legutóbb a Gellért téri buszmegállóban garázdálkodott a budapesti ámokfutó, ahol egy ott várakozó fiatal nőt gyomron fejelt. Erről egy szemtanú számolt be a közösségi oldalon, majd a posztja alatt többen is jelezték, hogy a főváros különböző pontjain látták a férfit, ahol szintén agresszívan lépett fel a nőkkel szemben.

Fiatal lányt fejelt gyomron a budapesti ámokfutó

A szemtanú, aki több Facebook-csoportban is megosztotta a történteket, arról számolt be, hogy végignézte, ahogy egy fiatal lányt gyomron fejelt a férfi vasárnap délután, a Gellért téri buszmegállóban. A férfi áldozata olyannyira megijedt, hogy felszállt az oda érkező buszra és elhagyta a helyszín.

Amire le tudtunk parkolni és odamenni, a lány vélhetően a sokk miatt, felszállt a buszra

– írta a szemtanú. Majd azt is hozzátette, hogy az eset után azonnal odamentek a férfihoz, aki ekkor fenyegetni kezdte őket, miközben hívták a rendőrséget. A járőrök 9 perc alatt a helyszínen is voltak.

A bejegyzés alatt ezután többen is jelezték, hogy a férfi nemcsak a Gellért téren garázdálkodik, hanem szerte a fővárosban, köztük a Bikás parknál is, ahol randalírozott és ijesztgette a buszra várókat, majd végül egy kukába hatalmas erővel belerúgott. Akkor azonban, mire a rendőrök kiértek, felszállt egy buszra.

Ezt az esetet egy másik szemtanú is látta, aki azt is leírta a hozzászólásában, hogy a hajléktalan férfi az egész napját a Szent Imre kórházhoz közeli buszmegállóban töltötte. Akkor bódult állapotban volt, össze-vissza beszélt és a kezével a levegőbe bokszolt. A szemtanú a kommentjében jelezte, már akkor tartott attól, hogy a férfi idővel egyre agresszívabb lesz.

Ez is csak nőkkel és idősökkel keménykedik. Már párszor rászóltam, mindig behúzta fülét-farkát.

– írta egy férfi a szemtanú hölgy bejegyzése alá.

Egy másik poszt pedig megerősíti a férfi állítását, miszerint az ámokfutó csak a nőkkel szemben mer agresszívan viselkedni. Korábban ugyanis az 1-es villamos vonalán, a Közvágóhídnál megráncigált és pofon vágott egy idősebb nőt, minden előzmény nélkül.