Napszemüveges rém támad nőkre Gazdagréten, brutális módon esik nekik

Egy szimpla bevásárlásnak induló este torkollott durva támadásba a közelmúltban Gazdagréten. Egy nő éppen hazafelé tartott a kora esti órákban, amikor döbbenetes látványra lett figyelmes: egy napszemüveget viselő, talpig fehérbe öltözött férfi a párját bántalmazta az utca közepén, méghozzá nagyon durván.

A férfi először a saját párját bántalmazta, majd a nő védelmére kelő asszonynak is nekiment Gazdagréten Fotó: Pexels/Illusztráció

Két nőt is bántalmazott a rém Gazdagréten

A döbbenetes látványtól a nő is sokkot kapott. A durva jelenetről a helyi állatvédők, a Tizenegy Állatvédő Egyesület tagjai számoltak be az asszony elmondása alapján. Mint kiderült, a férfi kegyetlenül, verbálisan és fizikailag is bántotta párját.

Mellettem egy 40 év körüli, magas, vékony férfi, fehér rövid ujjú pólóban, fehér hosszú nadrágban, biciklis napszemüvegben, fehér halászsapkában bántalmazott egy szintén negyvenes barna hajú nőt, valószínűleg a párját, verbálisan és fizikailag: hajtépés, bokorba lökés, megpofozás

– sorolta a verés sokkoló részleteit a szemtanú. A nő nem nézhette tétlenül a bántalmazást, így szinte azonnal közbeavatkozott, azonban a napszemüveges őrjöngő rém ekkor a nőre is rátámadt, miközben a párját is tovább pofozta.

Rákiabáltam, hogy hagyja abba, mert hívom a rendőrséget, mire felém rúgott, a kezemet találta el, a szatyrom kiszakadt. A párja a védelmemre kelt, mire őt felpofozta

– tette hozzá a nő. Mint írták, a zsaruk ekkor vették fel a telefont, a nő pedig azonnal leadta a férfi személyleírását. A verekedő fantom ekkor már nem volt olyan harcias; inkább fogta magát és elsétált a helyszínről. A bátor nőnek azonban esze ágában sem volt hagyni, hogy meglépjen, így telefonnal a kezében követni kezdte az elborult férfit.

A férfi felfelé kezdett sétálni, a párja lefelé, velem együtt, hogy távolodjunk tőle. Én egy idő után megfordultam, hogy kövessem a férfit, aki a következő sarkon balra fordult, és szem elől vesztettem

– szögezte le az asszony. Hozzáfűzte, hogy egy harmincas éveiben járó férfi is odasietett hozzájuk, a rendőrök kiérkezését viszont már nem várta meg. A bántalmazott nő így most szemtanúkat keres, hogy feljelentést tehessen a verekedő rém ellen.