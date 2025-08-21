Szentkirályi Alexandra a kigyulladt buszokról: "Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak"

Az utóbbi egy hét során számos alkalommal kellett beszámolnunk arról, hogy egy budapesti busz kigyulladt vagy épp elfüstölt: volt, hogy egy 7E jelzésű, máskor Budafokon, a 251A járat, korábban egy 16-os a belvárosban. A helyzetet csak rontja, hogy lezárult az ügyben a vizsgálat, ahogy Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán fogalmaz: "elképesztő eredménnyel"...

Augusztusban már számos alkalommal kellett budapesti buszokhoz sietnie a tűzoltóknak Fotó: metropol

"Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony-Tisza vezette Budapesten. Ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna! Elképesztő eredménnyel zárult a Kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV buszok ügyében! A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök. Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák. Óriási felelőtlenség! Nem csak a járművek kiégése miatti anyagi kár jelentős, ennél sokkal súlyosabb, hogy ezzel emberéletek kerültek veszélybe. A főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra!

Olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak. A városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét!

– írta Szentkirályi.