Szentkirályi Alexandra Budapest eleséséről: Karácsony Gergely most is csak hergel, ostobázik, de a város magáért beszél – videó

Szavak helyett tettek. Ezt javaslom a főpolgármesternek is, aki a várost, különösen a külső kerületekben élőket cserbenhagyta - kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Budafok-tétényben napok óta áll a hó, de nem jobb a helyzet több külvárosi, kertvárosi környéken sem.

Különösen veszélyesek a megállok, ahol szinte sehol nem pucolták el a havat. Így a fel- és leszállás sokaknak lehetetlen, a letaposott és újrafagyott hó pedig életveszélyes

- fogalmazott.

Végezetül pedig kifejtette:

Karácsony Gergely persze most is csak hergel, ostobázik, de a város magáért beszél. Hatodik telén főpolgármesterként még mindig csak durván 70 gép felel több ezer kilométer budapesti útfelület tisztításáért. Ezt talán még ő is kitudja számolni, hogy kevés. Mi ugyanakkor ott vagyunk, képviselőink, jelöltjeink, polgármestereink minden tőlük telhetőt megtesznek a rendkívüli hóhelyzetben is.

