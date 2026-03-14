Pápai Joci szerint Orbán Viktor a világ legjobb politikusa

Az, hogy nehéz időket élünk, nem foglalja össze elég érzékletesen a tényt, hogy a világ felült egy háborús vonatra és lassan mi leszünk az egyetlen nép közel s távol, amelyiknek még nincs megváltott és érvényesített jegye a konkrét fegyveres konfliktus felé robogó szerelvényre. Ettől éppen egyetlen választásnyira vagyunk és vészesen közeledik a nap, amikor döntenünk kell. Pápai Joci most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor új epizódjának felvételén árulta el, hogy mit gondol erről a témáról. A népszerű zenész-előadó akkor kezdett el beszélni egy háború lehetőségéről, amikor Hajdú Péter egy őt és az egyik nagybátyját ábrázoló fényképet mutatott neki – írja a Bors.

Pápai Joci szerint sosem voltunk még ilyen közel a háborúhoz

Az énekes nagybátyja közelről látta a háború borzalmait

Pápai Joci és felesége sírva nézik a II. világháborús dokumentumfilmeket

Minden idők legfontosabb választása előtt állunk

Pápai Joci: Nagyon mély nyomokat hagytak bennem a történetei

„Ő a nagybátyám. Ötvenhatban elmenekült az országból. Édesapám egyik testvére volt a tizenkettőből. A kedvenc nagybátyám volt, akt apu később Svájcban talált meg.”

Nagyon sokat mesélt nekem a háborúról, mert légiósként szolgált több mint húsz éven át.

„Mindent tudott a háborúról. Nagyon mély nyomokat hagytak bennem a történetei” – kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez forgatásán Pápai Joci.

„Ha életemben féltem valamitől, az az, hogy a gyerekemet, vagy akár engem besoroznak”

A sikeres előadó, őszintén beszélt a félelmeiről is. „Talán az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy a mostani generáció már meg sem rezzen, ha csak beszélgetés szintjén említjük a háborút. Ezt látom a fiamon és a lányomon is.”

Miközben, ha a feleségemmel megnézünk mondjuk egy II. világháborús dokumentumfilmet, mindig az a legmegrázóbb, amikor látjuk, hogy a szülők búcsúznak a fiaiktól a vonatállomásokon.

„Ilyenkor tudjuk, hogy mi erre soha nem lennénk képesek. Az, hogy elengedd a gyerekedet a háborúba úgy, hogy talán soha többé nem látod, talán a legijesztőbb dolog a világon. Ha életemben féltem valamitől, az az, hogy a gyerekemet, vagy akár engem besoroznak és el kell mennem harcolni. Megölni valakit, Peti? Néztem a veteránokat, akik nyolcvan, kilencven évesen még nyilatkoztak az átéltekről. Roncs emberként, Peti! Elmesélték, hogy amikor éjjelente lecsukták a szemeiket és el akartak aludni, mindig azt látták, ahogy öldösték egymást” – mondta Pápai Joci, akin látszott, valóban a szívéből beszélt.