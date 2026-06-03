Vége a táncnak? Teljesen új szakmát választott magának a 57 éves Keleti Andrea

Keleti Andrea június elején ünnepelte az 57. születésnapját, de ha ránézünk, egy harmincas éveiben járó, energiabombát látunk. A népszerű táncművész élete talán legpörgősebb időszakát éli, hiszen a születésnapja pont a tánciskolájának év végi hajrájára esik. Mint mondja, az elmúlt huszonöt évben legalább tizenkétszer a színpadon állva érte a születésnapja és ez most sincs másképp. Amikor készítettük az interjút, akkor is a varrógép mellett ült, hogy az utolsó simításokat végezze a gyerekek fellépőruháin.

Keleti Andreát kora semmiben sem hátráltatja (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Keleti Andrea férje nagy sármőr

Bár a sűrű menetrend miatt a hétvége a munkáról és a céges rendezvényekről szól, Andrea imádja a születésnapokat, és esze ágában sincs kihagyni az ünneplést. A szerdai jeles napot igazi „én-idővel” indította: délelőtt fodrász, délután egy kényeztető masszázs, a kettő között pedig egy romantikus ebéd a férjével, Kovács Zolival, aki még a rohanós hétköznapokon is leste minden kívánságát.

A héten nagyon elfoglalt vagyok, ezért csak most hétvégén tudtunk egy kicsit ünnepelni. A következő héten pedig egész hétvégén dolgozni fogunk, mert ilyenkor van a tánciskolás gyerekek év végi bemutatója, ami éppen most vasárnap lesz. Szombaton pedig egy nagy céges rendezvényen műsort vezetek, úgyhogy ez a hétvége ebből a szempontból nem igazán az ünneplésről szól, de azért próbálunk rá időt szakítani. A férjem azt mondta, hogy ha vacsorázni nem is lesz időnk elmenni, akkor legalább együtt ebédeljünk egyet. Szóval azért igyekszünk valahogy időt találni egymásra, aztán a jövő hétvégén talán elmegyünk arra a születésnapi kis kiruccanásra is és berobbantjuk a nyarat

– kezdte mesélni Andrea a lapunknak. A java azonban csak este jön! Andrea elárulta, hogy a zumba-szerű táncórájának tagjai, egy szuper, korabeli csajbrigád nem hagyja buli nélkül a születésnapot. A lányok titkos éjszakai partit szerveznek neki a Duna-parton, ahová a tanítás után Andrea, később pedig a férje is csatlakozik.

Keleti Andrea gyermekeivel és férjével fog ünnepelni (Fotó: hot! magazin)

Mi a fiatalságának a titka?

De mi a titka ennek a hihetetlen fiatalságnak és vibráló energiának? Andrea szerint nincs csodarecept, a kulcs a tánc, a mozgás és a pozitív emberek közelsége.

Azt csinálom, amit szeretek, még ha néha egy kicsit többet is, mint amennyire szeretném. Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert az életem egészében véve mindig jól alakult ebből a szempontból.

"A tánc egyébként is egy nagyon jó műfaj. Az előbb már említettem, hogy van egy kicsi zumbás csapatom is, és ezek a mozgásformák biztosan hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember fitten és egészségesen tartsa magát, illetve hogy a boldogsághormonjai is megfelelő szinten legyenek. Ez a pozitív energia részben ebből fakad. Nyilván a tánc önmagában is sokat ad, de én az embereket is nagyon szeretem. Az egész életünket emberek között töltjük, rengeteg pozitív ember vesz körül minket: sok kedves házaspár, rengeteg szuper nő, akiket például a zumbáról ismerek. Tényleg annyi energiát kapok tőlük, és remélhetőleg ők is tőlem. Ez egy kölcsönös, oda-vissza működő kapcsolat. A család pedig természetesen az első számú motorja mindennek. Nagyon támogató férjem van, aki mindig gondoskodik rólam. Szuperek a gyerekeim, és körülöttem is mindenki nagyon támogató. Ilyen szempontból valóban nagyon szerencsésnek érzem magam, és azt gondolom, hogy ez az egész pozitív szemlélet és energia alapja.” – mesélte mosolyogva.