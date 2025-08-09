Szédítő lábak - eszméletlen formában van Keleti Andrea

Keleti Andrea kipróbált egy új kollekciót, amit úgy jellemzett ,,könnyed lent". A szédítő formában lévő táncművész egy vadító Instagram videóban mutatta meg lélegzetelállító idomait.

Keleti Andrea letagadhatja a korát. Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László

A város ritmusában élek, de mindig nyitott szívvel fordulok a természet felé. Fontos nekem, hogy amit viselek, ne csak szép legyen, hanem kényelmes is – és közben hagyja, hogy igazán önmagam lehessek (...) könnyed len, letisztult szabásvonalak és lágy árnyalatok

– írja Keleti Andrea.

A népszerű táncosnő nemrég ünnepelte 56. születésnapját, aminek alkalmából Keleti Andrea férje elrabolta és egy meglepetés olaszországi utazásra vitte kedvesét, aki egyáltalán nem számított erre a különleges ajándékra. A Metropolnak nem rég elárulta, hogy nem igazán szokta ünnepelni ezt a számára fontos dátumot, mivel életkorát sem tartja számon.

Nem drámázok a korom miatt, viszont nyilván szeretnék fiatalabb lenni, de ki nem? Illetve igazából jól éljük meg ezt az időszakot, mert a gyerekek már nagyok, a fiam most érettségizett. Lassan most már független szülők leszünk, és ehhez mi alapvetően nagyon jól állunk. Nem azt érezzük, hogy elszaladt felettünk az élet, hanem pont most újból eljött az az idő, amikor a gyerekek helyett már megint magunkra koncentrálhatunk és azt csinálhatunk, amit szeretnénk

Keleti Andrea gyermekei lassan mind kirepülnek

Mivel úgymond csak magunkat, kettőnket tartjuk fent, így igazából annyit dolgozunk, amennyi kényelmes. Ezáltal sokkal lazábbak vagyunk, mint pár évvel ezelőtt. Viszont nem félek attól, hogy mi lesz, ha a gyerekeink teljesen kirepülnek. A lányom már majdnem három éve külön él, érte sokkal jobban aggódtam, mint a fiamért, aki jelenleg még nálunk lakik, de ez vélhetően nemsokára megváltozik. Szeretnék már lassan nagymama lenni, de úgy látom, hogy a fiatalok ezeket a folyamatokat nem kapkodják el. Szerintem még van pár évünk, amit még unoka nélkül fogunk eltölteni, de hogyha ez megtörténik, akkor nagyon fogunk örülni neki

– vélekedett a kétgyermekes édesanya.



