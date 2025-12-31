Járai Máté a színpadon koccint szilveszterkor: „Egy nap pizsamában, a többi színpadon!”

Járai Máté esetében a két ünnep közötti időszak nem a klasszikus ünneplésről szól, sokkal inkább a színházi munka csúcspontja. Ennek ellenére tudatosan keresi azokat a pillanatokat, amikor képes lelassulni, még ha csak rövid időre is.

Járai Máté színész mindig rengeteg munkával zárja az óévet, de ez jó előjel a babonások szerint (Fotó: Facebook)

Járai Máté színpadi koccintása

A színész elmondta, hogy a karácsony utáni napok szinte mindig teljes egészében munkával telnek, és ez idén sincs másként.

„A két ünnep közötti időszak jó esetben a legelfoglaltabb egy színész számára. Nekem az év végén hét előadásom van, úgyhogy a szilveszteri koccintás is szinte a színpadon fog érni. Ez már önmagában meghatározza az egész évzárást” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy számára az igazi megállást az év első napja jelenti.

„Az elsejét szeretem otthon, pizsamában tölteni, ez az egyetlen nap, amikor tényleg nem kell rohannom. Ilyenkor gyakran elmegyünk Horányba, ahol a nyaralónk van”

– mondta.

Járai Máté felesége Kíra gyakran megmártózik a hideg Dunában, erre Mátét semmivel sem lehetne rávenni (Fotó: MediaWorks)

Ez az egy nap azonban sokszor nem csak a négy fal között telik.

Előfordul, hogy a feleségem, Kíra ilyenkor meg is mártózik a Dunában. Elképesztően hideg a víz, engem is próbált már rábeszélni, de mondtam neki, hogy én semmi pénzért nem vállalkozom erre

– mesélte nevetve.

Újévi fogadalom és a mentális egészség

Az újévhez Járai Máté nem hangzatos ígéretekkel közelít, inkább olyan célokat fogalmaz meg, amelyek évek óta visszatérnek az életében.

Többet szeretnék sportolni, és sokkal tudatosabban foglalkozni a mentális egészségemmel. Idén egy fontos fogadalmat sikerült teljesítenem, ugyanis le tudtam adni azt a súlyt, amit régóta szerettem volna, és ez óriási dolog volt számomra

– mondta.

A lelki egyensúly megőrzésében számára alapvető kérdés, milyen feladatokat vállal el.

„Ha olyan munkában veszek részt, amiben örömömet lelem, akkor nagyon tudok szárnyalni. Abban a pillanatban viszont, hogy kényszerből csinálok valamit, vagy olyasmibe megyek bele, amihez nincs kedvem, a testem azonnal jelez. Ezért nagyon kell figyelnem arra, hogy olyanba kezdjek bele, amit tényleg szívesen csinálok” – vallotta be.

A feltöltődés számára gyakran egészen egyszerű dolgokban rejlik.

Sokat szoktam sétálni, akár előadások után is, és ilyenkor céltalanul járom az utcákat, hogy feltöltődjek. Érzem, hogy ez rólam szól, és a saját jóllétemért teszek valamit. Emellett próbálom jutalmazni magam, akár egy kedvenc étellel, akár azzal, hogy találkozom valakivel, akit nagyon szeretek. Ez sokszor visszabillent az egyensúlyba, bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsenek mélypontok néha. Főleg év végén érzem az adott esztendő súlyát, hogy pihennék, miközben pont ilyenkor van a legnagyobb hajtás. De igyekszem lazítani, amikor lehet

– zárta gondolatait Járai Máté.