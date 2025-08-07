Járai Máté megrázó vallomása: „Nem sok mindenben számíthattam rá”

A Jászai Mari-díjas színész egy podcastban őszintén mesélt arról, hogy gyerekként gyakran magára maradt, mert a szülei inkább az italt és a társaságot választották helyette. Még Járai Máté híres nagyapja, Maár Gyula is elismerte, hogy nem volt neki jó nagyszülője.
A Jászai Mari-díjas magyar színészt a legtöbben energikus, szókimondó és vidám emberként ismerik. Járai Máté a képernyőn és a színpadon mindig életvidámnak tűnik, ám a felszín mögött mély sebeket hordoz. A magyar színész korábban több interjúban is mesélt gyerekkoráról – nem szépített, nem takargatott. Őszintén vallott arról, hogy a szülei rendszeresen ittak, és ezzel egy életre nyomot hagytak benne.
Állítása szerint amikor hazament az iskolából, nem volt otthon senki. Járai Máté szülei a kocsmában voltak, nem pedig otthon. Egyedül, figyelem és szeretet nélkül nőtt fel – ezt máig cipeli magában. Teljesen más gyerekkora volt, mint a kortársainak. A színész szerint sokáig szégyellte a családi hátterét, nem mert beszélni róla, de felnőttként már nem akart hallgatni. Mint mondja, azért osztotta meg ezeket a történeteket, mert tudja, nincs egyedül, a mai napig rengeteg gyerek nő fel úgy, mint ő annak idején. Máté ma már nem haragszik a szüleire, de hosszú út vezetett idáig.
Fantasztikus baráti köre volt a szüleimnek, elképesztő izgalmas emberek jártak hozzánk vendégségbe: iparművészek, képzőművészek, filmrendezők, olyan emberek, akik a mai napig meghatározóak. Nekem nagyon inspiráló volt ilyen emberek között felnőni. Hiszem, hogy a nyitottságom, a világlátásom és minden, amire lehetek büszke, azt tőlük kaptam. Ezt a világot én nagyon szeretem függetlenül attól, hogy szenvedélybetegek voltak. Nem volt könnyű így felnőni. Mindennek van pozitív és negatív hozadéka. Nekem nagyon szabálytalan gyerekkorom volt. Nem volt szabály, hogy hány órakor feküdjek le. Nálunk nagy összejövetelek, bulik voltak, hatalmas élet volt. Az esti kakaómat nem tudtam, hogy melyik nő csinálja meg, mert nem találtam anyámat a buli közepén. Minden negatívum ellenére a szüleimtől kaptam valamit, amitől nekem egy teljesen külön szabályrendszerem lett. Ma már lenne arra vágyam, hogy a szüleim egy picit figyeljenek rám. Amíg éltek, próbáltam ezt mondogatni. Nekem ez komoly gondot jelentett. Egy jegyszedő néni egyszer megkérdezte, hogy »A szüleid hol vannak?« Nem mertem megmondani, hogy sehol. Az volt ciki, hogy hogy mondjam meg a jegyszedő néninek, hogy egyedül érkeztem. Ettől viszont életrevaló lettem
– részletezte.
Azonban nemcsak a szülei életmódja okoztak benne mély sebeket, hanem nagyapja, Maár Gyula sem volt egy tipikus nagyszülő.
„Tudtam, hogy a nagyapám filmrendező, együtt mentünk a moziba a premierjére. Nekem nagyon imponáló volt a jelensége, egy nagyon intelligens, jó homorú, jól öltözött ember volt. Olyan akartam lenni, mint ő. Milyen érdekes, hogy egy generáció kimaradt, én pedig nagyon hasonlítok rá"– mesélte.
Maár Gyula azt mondta halála előtt, hogy »Azért én jó szar nagyapád voltam!«. Ebben igaza van! Megállapította, hogy gyerekkoromban hozott ugyan valamit, de nem az a típus volt, aki születésnapomra egy plüssmackóval állított be. Nagyon nem ez a típus volt! Ugyanakkor mikor gond volt a szüleim magánéletével, akkor simán az volt, hogy két-három hétre le tudtam hozzájuk menni! Nem volt kérdés, hogy engem bevállalna és ott tudok lenni! Nem sok mindenben számíthattam rá, mint nagyapára. Milyen érdekes, hogy ennek ellenére milyen jótékony hatással volt rám az ő jelenléte. Most is a hálószobámban lógnak a képei, melyek meghatározó pontjai az életemnek. Ahogy ő létezett a világban, az később engem is meghatározott engem is annak ellenére, hogy nem egy tipikus nagypapa volt. Tudjuk, hogy házastársként sem egy ikonikus figura volt, az biztos, hogy nagyon élt, zabálta a nőket
– ecsetelte a Spilgery Talk című műsorban.
