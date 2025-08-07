Járai Máté megrázó vallomása: „Nem sok mindenben számíthattam rá”

A Jászai Mari-díjas magyar színészt a legtöbben energikus, szókimondó és vidám emberként ismerik. Járai Máté a képernyőn és a színpadon mindig életvidámnak tűnik, ám a felszín mögött mély sebeket hordoz. A magyar színész korábban több interjúban is mesélt gyerekkoráról – nem szépített, nem takargatott. Őszintén vallott arról, hogy a szülei rendszeresen ittak, és ezzel egy életre nyomot hagytak benne.

Járai Máté nehéz gyerekkoráról mesélt (Fotó: Bors)

Járai Máté szülei szenvedélybetegek voltak

Állítása szerint amikor hazament az iskolából, nem volt otthon senki. Járai Máté szülei a kocsmában voltak, nem pedig otthon. Egyedül, figyelem és szeretet nélkül nőtt fel – ezt máig cipeli magában. Teljesen más gyerekkora volt, mint a kortársainak. A színész szerint sokáig szégyellte a családi hátterét, nem mert beszélni róla, de felnőttként már nem akart hallgatni. Mint mondja, azért osztotta meg ezeket a történeteket, mert tudja, nincs egyedül, a mai napig rengeteg gyerek nő fel úgy, mint ő annak idején. Máté ma már nem haragszik a szüleire, de hosszú út vezetett idáig.

Fantasztikus baráti köre volt a szüleimnek, elképesztő izgalmas emberek jártak hozzánk vendégségbe: iparművészek, képzőművészek, filmrendezők, olyan emberek, akik a mai napig meghatározóak. Nekem nagyon inspiráló volt ilyen emberek között felnőni. Hiszem, hogy a nyitottságom, a világlátásom és minden, amire lehetek büszke, azt tőlük kaptam. Ezt a világot én nagyon szeretem függetlenül attól, hogy szenvedélybetegek voltak. Nem volt könnyű így felnőni. Mindennek van pozitív és negatív hozadéka. Nekem nagyon szabálytalan gyerekkorom volt. Nem volt szabály, hogy hány órakor feküdjek le. Nálunk nagy összejövetelek, bulik voltak, hatalmas élet volt. Az esti kakaómat nem tudtam, hogy melyik nő csinálja meg, mert nem találtam anyámat a buli közepén. Minden negatívum ellenére a szüleimtől kaptam valamit, amitől nekem egy teljesen külön szabályrendszerem lett. Ma már lenne arra vágyam, hogy a szüleim egy picit figyeljenek rám. Amíg éltek, próbáltam ezt mondogatni. Nekem ez komoly gondot jelentett. Egy jegyszedő néni egyszer megkérdezte, hogy »A szüleid hol vannak?« Nem mertem megmondani, hogy sehol. Az volt ciki, hogy hogy mondjam meg a jegyszedő néninek, hogy egyedül érkeztem. Ettől viszont életrevaló lettem

– részletezte.