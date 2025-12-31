Koccints alma ciderrel az újévre! Itt a tuti recept

Bár az ünnepi időszak a végéhez közeledik, a nagy évzáró még hátra van! Szilveszter napján sokan készülődnek különleges ropogtatni valókkal, italokkal, alkoholosokkal és mentesekkel egyaránt. Nos, utóbbihoz hoztunk most egy különleges receptet, amely fűszeres, almás illatának köszönhetően a lakásba is kellemes illatot varázsol. Íme a roppant egyszerű alma cider elkészítésének módja!

Alma cider, a tökéletes ünnepi ital (Fotó: Unsplash.com)

Hét összetevőből áll az alma cider, a tökéletes ünnepi ital

Hozzávalók: 1,5 kg alma, negyed csésze virágméz vagy juharszirup, 1 k fahéj (vagy 2-3 rúd egész fahéj), 1 ek szegfűszeg, 1/4 tk szegfűbors, 1/4 tk őrölt szerecsendió és végül, de nem utolsó sorban annyi víz, hogy az almákat pont elfedje

Hogyan készítsük el?

Először is, mossuk meg az almákat, távolítsuk el a magházakat, majd kockázzuk fel a gyümölcsöt. (Az almahéj is felhasználható.) Ezt követően a felkockázott almát tegyük egy nagyobb lábosba és adjuk hozzá a többi hozzávalót, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi a lábos tartalmát. Majd forraljuk fel! Miután a keverék felforrt, vegyük alacsonyra a lángot és lezárt fedővel hagyjuk gyöngyözni még két órán át.

Hogyan szűrjük át?

Tegyél egy tiszta konyharuhát egy hőálló tálba. Fontos, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy teljesen kitöltse a tál belső felületét. Öntsd az felmelegített almás keveréket a konyharuhára, majd várd meg míg kihűl. Szűrd le az alma cidert és csavard ki a konyharuhát. Utána már fogyasztható is a házilag készített téli üdítő!

– írja a Life.hu, mely egy plusz tippet is ad: a házi alma ciderhez a legjobb a Jonagold, a Gála, illetve a Fuji típusú alma, amely szerencsére a legtöbb boltban elérhető.