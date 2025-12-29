Kiderült a titkos összetevő: ettől üt a magyar séf Gundel-palacsintája – Íme a recept
Bernáth József lecserélte a rumot a Gundel-palacsintában. Kiderült a titkos összetevő!
Klasszikus finomság – ügyes csavarral. Bernáth József séf nemcsak a Gundel-palacsinta receptjét árulta el, de annak titkos összetevőjéről is lerántotta a leplet.
Kiderült a titkos összetevő!
„A klasszikus desszert, amihez mindenkinek megvan a saját, jól bevált receptje. Nekem is. A titkos hozzávalóm: rum helyett narancslikőr” – írta Facebook-oldalán Bernáth József.
Hozzávalók (2 személyre)
- a diókrémhez:
240 g szűretlen almalé
25 g mazsola
1 db citrom
30 g narancslikőr
200 g pekándió
20 g kristálycukor
25 g vaj
a csokoládéöntethez
40 g tej
60 g tejszín
1 csipet finom só
120 g étcsokoládé
narancslikőr ízlés szerint (opcionális)
- a palacsintatésztához (6 db-hoz):
1 db tojás
15 g kristálycukor
1 csipet finom só
270 ml tej
90 g finomliszt
a sütéshez
kevés napraforgóolaj
a tálaláshoz
10 g porcukor
Elkészítés:
Az almalevet melegedni tesszük, s közepes lángon a felére forraljuk.
A mazsolát apróra vágjuk, ráreszeljük fél citrom héját, majd felöntjük 30 g narancslikőrrel. Állni hagyjuk. A pekándióból félretesszük a legszebb 4-6 szemet a tálaláshoz. A maradék dió egyharmadát durvára aprítjuk, a többit finomra őröljük.
Közben a sűrűsödő 120 grammnyi forró almaléhez hozzáadjuk a cukrot, és ezt is a felére forraljuk. Végeredményként körülbelül 70−75 g almaszirupot kapunk, amihez hozzáadjuk a felkockázott vajat. Ezután a diókrém összes előkészített hozzávalóját összekeverjük, s tálalásig szobahőmérsékleten hagyjuk.
Elkészítjük a csokoládéöntetet. A tejet a tejszínnel és a sóval együtt felmelegítjük (nem forraljuk, csak melegítjük), majd fokozatosan az összetört csokoládéhoz keverjük. Ha homogén állagú a szószunk, megízesítjük pár csepp alkohollal (opcionális). Ezt betehetjük a hűtőbe.
Nekilátunk a palacsintatésztának. Egy keverőtálba feltörjük a 2 tojást, hozzáadjuk a cukrot és a csipet sót, majd elkeverjük. Ha masszív fém habverőnk van, azzal is keverhetjük, viszont ha csak puha szilikonossal rendelkezünk, inkább váltsunk lyukas közepű fakanálra ennél a fázisnál! A cukros tojáshoz hozzáadjuk az összes lisztet és 70 grammnyi tejet. Ha eldolgozzuk, egy sűrű galuskatésztát kapunk, amihez, ha fokozatosan hozzákeverjük a maradék tejet, a végére csomómentes palacsintatésztát kapunk.
Felhevítjük a palacsintasütőt. A díszítésre szánt diót enyhén megpirítjuk, s csak ezután sütjük ki a palacsintákat. Minden új palacsinta előtt kevés olajjal átkenjük, és kisütjük az összes tésztát. Ilyenkor a frissen sült palacsinták melegen tartják az alatta lévőket, így csak akkor kezdjük el betölteni őket, ha kisült az összes.
A diótölteléket alaposan átkeverjük, majd palacsintánként 46-50 grammot kenünk bele. Mindenhova egyenlő mennyiségben jusson! A megkent palacsinták két oldalát 2,5−3 cm szélességben behajtjuk, majd ezután klasszikus módon feltekerjük. Ha betöltöttük az összeset, átlósan kettévágunk 3 palacsintát úgy, hogy az egyik része hosszabb legyen, mint a másik. A különböző hosszúságú fél palacsintákat a tányéron tetszőlegesen egymás mellé rendezzük. A nem vágott részüket ízlés szerint meglocsoljuk a csokoládémártással. A félretett dióval és a porcukorral fejezzük be a tálalást. Mint egy adag desszert, elsőre kevésnek tűnhet ez a 3 fél palacsinta, de szerintem jóllakik vele még a legfalánkabb családtagunk is! Aki nem, repetázzon bátran! – írja közösségi oldalán Bernáth József.
