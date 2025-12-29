Kiderült a titkos összetevő: ettől üt a magyar séf Gundel-palacsintája – Íme a recept

RETRO RÁDIÓ

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.12.29. 17:00
gundel recept Bernáth József titkos összetevő palacsinta

Klasszikus finomság – ügyes csavarral. Bernáth József séf nemcsak a Gundel-palacsinta receptjét árulta el, de annak titkos összetevőjéről is lerántotta a leplet.

Titkos összetevőtől üt a magyar séf Gundel-palacsintája – Íme a recept (Fotó: Pexels/Anna Shvets – Képünk illusztráció)

„A klasszikus desszert, amihez mindenkinek megvan a saját, jól bevált receptje. Nekem is. A titkos hozzávalóm: rum helyett narancslikőr – írta Facebook-oldalán Bernáth József.

Hozzávalók (2 személyre)

  • a diókrémhez:
    240 g szűretlen almalé
    25 g mazsola
    1 db citrom
    30 g narancslikőr
    200 g pekándió
    20 g kristálycukor
    25 g vaj
    a csokoládéöntethez
    40 g tej
    60 g tejszín
    1 csipet finom só
    120 g étcsokoládé
    narancslikőr ízlés szerint (opcionális)
  • a palacsintatésztához (6 db-hoz):
    1 db tojás
    15 g kristálycukor
    1 csipet finom só
    270 ml tej
    90 g finomliszt
    a sütéshez
    kevés napraforgóolaj
    a tálaláshoz
    10 g porcukor

Elkészítés:

Az almalevet melegedni tesszük, s közepes lángon a felére forraljuk.
A mazsolát apróra vágjuk, ráreszeljük fél citrom héját, majd felöntjük 30 g narancslikőrrel. Állni hagyjuk. A pekándióból félretesszük a legszebb 4-6 szemet a tálaláshoz. A maradék dió egyharmadát durvára aprítjuk, a többit finomra őröljük.
Közben a sűrűsödő 120 grammnyi forró almaléhez hozzáadjuk a cukrot, és ezt is a felére forraljuk. Végeredményként körülbelül 70−75 g almaszirupot kapunk, amihez hozzáadjuk a felkockázott vajat. Ezután a diókrém összes előkészített hozzávalóját összekeverjük, s tálalásig szobahőmérsékleten hagyjuk.

Elkészítjük a csokoládéöntetet. A tejet a tejszínnel és a sóval együtt felmelegítjük (nem forraljuk, csak melegítjük), majd fokozatosan az összetört csokoládéhoz keverjük. Ha homogén állagú a szószunk, megízesítjük pár csepp alkohollal (opcionális). Ezt betehetjük a hűtőbe.
Nekilátunk a palacsintatésztának. Egy keverőtálba feltörjük a 2 tojást, hozzáadjuk a cukrot és a csipet sót, majd elkeverjük. Ha masszív fém habverőnk van, azzal is keverhetjük, viszont ha csak puha szilikonossal rendelkezünk, inkább váltsunk lyukas közepű fakanálra ennél a fázisnál! A cukros tojáshoz hozzáadjuk az összes lisztet és 70 grammnyi tejet. Ha eldolgozzuk, egy sűrű galuskatésztát kapunk, amihez, ha fokozatosan hozzákeverjük a maradék tejet, a végére csomómentes palacsintatésztát kapunk.

Felhevítjük a palacsintasütőt. A díszítésre szánt diót enyhén megpirítjuk, s csak ezután sütjük ki a palacsintákat. Minden új palacsinta előtt kevés olajjal átkenjük, és kisütjük az összes tésztát. Ilyenkor a frissen sült palacsinták melegen tartják az alatta lévőket, így csak akkor kezdjük el betölteni őket, ha kisült az összes.

A diótölteléket alaposan átkeverjük, majd palacsintánként 46-50 grammot kenünk bele. Mindenhova egyenlő mennyiségben jusson! A megkent palacsinták két oldalát 2,5−3 cm szélességben behajtjuk, majd ezután klasszikus módon feltekerjük. Ha betöltöttük az összeset, átlósan kettévágunk 3 palacsintát úgy, hogy az egyik része hosszabb legyen, mint a másik. A különböző hosszúságú fél palacsintákat a tányéron tetszőlegesen egymás mellé rendezzük. A nem vágott részüket ízlés szerint meglocsoljuk a csokoládémártással. A félretett dióval és a porcukorral fejezzük be a tálalást. Mint egy adag desszert, elsőre kevésnek tűnhet ez a 3 fél palacsinta, de szerintem jóllakik vele még a legfalánkabb családtagunk is! Aki nem, repetázzon bátran! – írja közösségi oldalán Bernáth József.

 

