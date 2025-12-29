Kiderült a titkos összetevő: ettől üt a magyar séf Gundel-palacsintája – Íme a recept

Klasszikus finomság – ügyes csavarral. Bernáth József séf nemcsak a Gundel-palacsinta receptjét árulta el, de annak titkos összetevőjéről is lerántotta a leplet.

Titkos összetevőtől üt a magyar séf Gundel-palacsintája – Íme a recept (Fotó: Pexels/Anna Shvets – Képünk illusztráció)

Kiderült a titkos összetevő!

„A klasszikus desszert, amihez mindenkinek megvan a saját, jól bevált receptje. Nekem is. A titkos hozzávalóm: rum helyett narancslikőr” – írta Facebook-oldalán Bernáth József.

Hozzávalók (2 személyre)

a diókrémhez:

240 g szűretlen almalé

25 g mazsola

1 db citrom

30 g narancslikőr

200 g pekándió

20 g kristálycukor

25 g vaj

a csokoládéöntethez

40 g tej

60 g tejszín

1 csipet finom só

120 g étcsokoládé

narancslikőr ízlés szerint (opcionális)

a palacsintatésztához (6 db-hoz):

1 db tojás

15 g kristálycukor

1 csipet finom só

270 ml tej

90 g finomliszt

a sütéshez

kevés napraforgóolaj

a tálaláshoz

10 g porcukor

Elkészítés:

Az almalevet melegedni tesszük, s közepes lángon a felére forraljuk.

A mazsolát apróra vágjuk, ráreszeljük fél citrom héját, majd felöntjük 30 g narancslikőrrel. Állni hagyjuk. A pekándióból félretesszük a legszebb 4-6 szemet a tálaláshoz. A maradék dió egyharmadát durvára aprítjuk, a többit finomra őröljük.

Közben a sűrűsödő 120 grammnyi forró almaléhez hozzáadjuk a cukrot, és ezt is a felére forraljuk. Végeredményként körülbelül 70−75 g almaszirupot kapunk, amihez hozzáadjuk a felkockázott vajat. Ezután a diókrém összes előkészített hozzávalóját összekeverjük, s tálalásig szobahőmérsékleten hagyjuk.

Elkészítjük a csokoládéöntetet. A tejet a tejszínnel és a sóval együtt felmelegítjük (nem forraljuk, csak melegítjük), majd fokozatosan az összetört csokoládéhoz keverjük. Ha homogén állagú a szószunk, megízesítjük pár csepp alkohollal (opcionális). Ezt betehetjük a hűtőbe.

Nekilátunk a palacsintatésztának. Egy keverőtálba feltörjük a 2 tojást, hozzáadjuk a cukrot és a csipet sót, majd elkeverjük. Ha masszív fém habverőnk van, azzal is keverhetjük, viszont ha csak puha szilikonossal rendelkezünk, inkább váltsunk lyukas közepű fakanálra ennél a fázisnál! A cukros tojáshoz hozzáadjuk az összes lisztet és 70 grammnyi tejet. Ha eldolgozzuk, egy sűrű galuskatésztát kapunk, amihez, ha fokozatosan hozzákeverjük a maradék tejet, a végére csomómentes palacsintatésztát kapunk.