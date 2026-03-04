RETRO RÁDIÓ

2010 óta tízszeresére nőtt a sportra fordított állami támogatás

Az elmúlt 16 évben tízszeresére nőtt a sportra fordított állami támogatás - hangsúlyozta a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár kedden a Sportinfó 2026 nevű sportszakmai fórumsorozat szegedi állomásán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 07:51
sport schmidt gábor sportoló nemzet program

Schmidt Gábor a Pick Arénában rendezett eseményen a támogatások közül kiemelte az edzői életpályához kapcsolódó fejlesztéseket, az egyesületek támogatását, a Sportoló Nemzet Programot, a közösségi sport támogatását, és a sportesemények magyarországi megrendezését - írja a Ripost.

Sportinfó 2026: Schmidt Gábor
Sportinfó 2026: Schmidt Gábor szerint fontos felzárkóztatni a nem olimpiai sportágakat Fotó: Nemzeti Sport

Mint mondta, 2010 óta a sport stratégiai ágazat. Azóta nagyon sok olyan létesítményfejlesztés történt, amelyek elsősorban azt szolgálják, hogy a fiatalok még erőteljesebb motivációt kapjanak a sportra - tette hozzá.

Schmidt Gábor úgy fogalmazott, 

a sport hozzájárul az egészségünk kiteljesedéséhez, életminőségünk javulásához, és számos olyan dologhoz, ami a személyiségünk fejlődésében biztosan meghatározó lesz. Ezért is nagyon fontos az a munka, amelyet végeznek a sport területén dolgozók

 - hangsúlyozta.

A helyettes államtitkár bejelentette: idén elindul a nem olimpiai sportágakban is a Nevelő Edző Program. Véleménye szerint fontos felzárkóztatni a nem olimpiai sportágakat is az olimpiai sportágak mellé.

Azt mondta, ha ezekkel a programokkal, fejlesztésekkel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy egészséges emberek egy egészséges nemzetben tevékenyen dolgozzanak, akkor nagyon fontos feladatot teljesítenek.

Schmidt Gábor ismertette: 2010 óta 155 milliárd forint összegű sporttámogatás érkezett Csongrád-Csanád vármegyébe, és szólt arról is, hogy 2027-ben Szeged két jelentős sporteseménynek is otthont ad majd: ott rendezik meg a kajak-kenu világbajnokságot, valamint a női kézilabda-világbajnokság keretében lesznek mérkőzések a városban.

A helyettes államtitkár a sportszakmai fórum részvevőinek üzenve kiemelte: "tartsuk meg a sportot kiemelt ágazatnak!"

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu