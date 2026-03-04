Nagyszülei otthonában esett össze, meghalt a 12 éves lány

Egy fittnek, boldognak és egészségesnek tartott 12 éves lány tragikus módon elhunyt, miután összeesve találtak rá nagyszülei otthonában. A merthyr Tydfilből származó Mia-Mai Grace Williams semmilyen betegség vagy kellemetlenség előjelét nem mutatta, mikor családjával ellátogatott nagyszülei otthonába.

Összeesett a lány, majd nem tért magához

A 12 éves lány szívmegállásban halt meg, amit feltételezhetően egy fertőzés váltott ki. A Pontybriddi Halottkém Bíróságot értesítették, hogy a lány eszméletlenül találták, szívroham jeleivel és valószínűleg hányt. Bár sürgősségi életmentő ellátást biztosítottak neki, majd Mia-Mai-t a Prince Charles Kórházba vitték, ahonnan átszállították a walesi Noé Bárkája Egyetemi kórházba.

Állapota rosszabbodott, így 2024. augusztus 11-én meghalt. A boncolás során kiderült, hogy Mia-nak szívizomgyulladása van, amely egy olyan fertőzés, amely valószínűleg a korai halálához vezetett, miután megállt a szíve.

Patricia Morgan, dél-walesi központi terült halottkémje természetes halálnak állapította meg a halál okát, amelyet több szerv elégtelensége, szívmegállás és szívizomgyulladás okozott.

Mia-Mai Grace Williams egy fitt, boldog és egészséges 12 éves lány volt. Nem mutatott semmilyen betegséget vagy betegségre utaló tünetet

- idézi a Daily Star a halottkém szavait.

Hozzátette, hogy eszméletlenül találták és az orvosi körülményeket is, hogy átszállították másik kórházba. 2024. augusztus 21-én indították el a vizsgálatot a halála ügyében, majd 2026. március 2-án zárták le a Pontybridd Halottkém Bíróságon.