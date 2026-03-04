RETRO RÁDIÓ

Nagyszülei otthonában esett össze, meghalt a 12 éves lány

Semmi előjele nem volt rossz állapotának. A kislány nem élte túl az ájulást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 07:30
haláleset tragédia halottkém szívleállás

Egy fittnek, boldognak és egészségesnek tartott 12 éves lány tragikus módon elhunyt, miután összeesve találtak rá nagyszülei otthonában. A merthyr Tydfilből származó Mia-Mai Grace Williams semmilyen betegség vagy kellemetlenség előjelét nem mutatta, mikor családjával ellátogatott nagyszülei otthonába.

kislány
Elhunyt egy 12 éves lány Fotó: Martin Divisek

Összeesett a lány, majd nem tért magához

A 12 éves lány szívmegállásban halt meg, amit feltételezhetően egy fertőzés váltott ki. A Pontybriddi Halottkém Bíróságot értesítették, hogy a lány eszméletlenül találták, szívroham jeleivel és valószínűleg hányt. Bár sürgősségi életmentő ellátást biztosítottak neki, majd Mia-Mai-t a Prince Charles Kórházba vitték, ahonnan átszállították a walesi Noé Bárkája Egyetemi kórházba.

Állapota rosszabbodott, így 2024. augusztus 11-én meghalt. A boncolás során kiderült, hogy Mia-nak szívizomgyulladása van, amely egy olyan fertőzés, amely valószínűleg a korai halálához vezetett, miután megállt a szíve.

Patricia Morgan, dél-walesi központi terült halottkémje természetes halálnak állapította meg a halál okát, amelyet több szerv elégtelensége, szívmegállás és szívizomgyulladás okozott.

Mia-Mai Grace Williams egy fitt, boldog és egészséges 12 éves lány volt. Nem mutatott semmilyen betegséget vagy betegségre utaló tünetet

- idézi a Daily Star a halottkém szavait.

Hozzátette, hogy eszméletlenül találták és az orvosi körülményeket is, hogy átszállították másik kórházba. 2024. augusztus 21-én indították el a vizsgálatot a halála ügyében, majd 2026. március 2-án zárták le a Pontybridd Halottkém Bíróságon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu