Új igazolás Liverpoolban, a szurkolók már most rajonganak érte

A Vörösök szurkolói már most odáig vannak érte. A Liverpool játékosainak csinos fodrásza pillanatok alatt a figyelem középpontjába került.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 07:00
liverpool szoboszlai dominik jeremie frimpong fodrász

A címvédő Liverpool játékosai nemcsak a pályán akarnak topformában lenni, hanem a magánéletben is adnak a megjelenésükre. Luxusautók, márkás ruhák, feltűnő kiegészítők – és persze a tökéletes frizura is alap. Többen saját, külön bejáratú fodrásszal dolgoznak, van, akihez házhoz jár a barber. Most pedig a szurkolók egy titokzatos lányért, Nanah-ért vannak oda, aki már Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha hivatalos fodrászaként dolgozik.

A Liverpool új fodrásza gyorsan a figyelem középpontjába került
A Liverpool fodrásza gyorsan a figyelem középpontjába került Fotó: Liverpool FC

Liverpoolban odáig vannak a csinos fodrászért 

Nanah kifejezetten a erős göndör haj ápolására és formázására specializálódott. Az ilyen hajtípus otthon nehezen kezelhető, ezért sokan szakemberhez fordulnak. Az ilyen fodrász a mindennapokra is praktikus, tartós frizurákat készít, például különféle fonásokat vagy csavart technikával kialakított fazonokat.

Úgy tűnik, a Vörösök játékosai – köztük Ekitiké, Frimpong és Ngumoha – teljes mértékben elégedettek a csinos szakember munkájával: egyre többen térnek vissza hozzá, és örömmel bízzák rá frizurájukat.

@nanahdidthat Your favourite Liverpool FC players Hugo Ekitiké, Rio Ngumoha, Jeremie Frimpong and Alvin Ayman trust me with their hair 🥹 from braids to locs retwists, it’s such an honour to style them before match day ❤️ who should be next? 🙂‍↕️ #fyp ♬ again - Gunna

Szoboszlai Dominik frizurája sem mindennapi

A Liverpool magyar középpályása az évek során számos frizurát kipróbált, de úgy tűnik, a hosszabb haj viselete áll neki a legjobban. A válogatott sztár rendszeresen a BarbersNo1 szalonba jár igazításra, az elmúlt hónapokban azonban már nem vágatott belőle sokat, így a haja most még hosszabb lett. A jelek szerint sem őt, sem a rajongókat nem zavarja a stílusváltás – sőt, a többség kifejezetten odavan Szoboszlai új megjelenéséért.

 

