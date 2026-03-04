Új igazolás Liverpoolban, a szurkolók már most rajonganak érte
A Vörösök szurkolói már most odáig vannak érte. A Liverpool játékosainak csinos fodrásza pillanatok alatt a figyelem középpontjába került.
A címvédő Liverpool játékosai nemcsak a pályán akarnak topformában lenni, hanem a magánéletben is adnak a megjelenésükre. Luxusautók, márkás ruhák, feltűnő kiegészítők – és persze a tökéletes frizura is alap. Többen saját, külön bejáratú fodrásszal dolgoznak, van, akihez házhoz jár a barber. Most pedig a szurkolók egy titokzatos lányért, Nanah-ért vannak oda, aki már Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong és Rio Ngumoha hivatalos fodrászaként dolgozik.
Liverpoolban odáig vannak a csinos fodrászért
Nanah kifejezetten a erős göndör haj ápolására és formázására specializálódott. Az ilyen hajtípus otthon nehezen kezelhető, ezért sokan szakemberhez fordulnak. Az ilyen fodrász a mindennapokra is praktikus, tartós frizurákat készít, például különféle fonásokat vagy csavart technikával kialakított fazonokat.
Úgy tűnik, a Vörösök játékosai – köztük Ekitiké, Frimpong és Ngumoha – teljes mértékben elégedettek a csinos szakember munkájával: egyre többen térnek vissza hozzá, és örömmel bízzák rá frizurájukat.
Szoboszlai Dominik frizurája sem mindennapi
A Liverpool magyar középpályása az évek során számos frizurát kipróbált, de úgy tűnik, a hosszabb haj viselete áll neki a legjobban. A válogatott sztár rendszeresen a BarbersNo1 szalonba jár igazításra, az elmúlt hónapokban azonban már nem vágatott belőle sokat, így a haja most még hosszabb lett. A jelek szerint sem őt, sem a rajongókat nem zavarja a stílusváltás – sőt, a többség kifejezetten odavan Szoboszlai új megjelenéséért.
