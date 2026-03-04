RETRO RÁDIÓ

Karácsony Gergely megvonta a Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében – a paródia folytatódik

Továbbra sincs főpolgármester-helyettese Budapestnek. Karácsony Gergely hivatala a Fővárosi Közgyűlés tudta nélkül azt mondta a Fővárosi Törvényszéknek, hogy a kampányidőszakban úgysem tudnának főpolgármester-helyettest választani.

Szerző: Metropol
2026.03.04.
Karácsony Gelgely sára botond főpolgármester helyettes

A főváros jelenleg törvénytelenül működik, mert még mindig nem sikerült főpolgármester-helyettest  választani. Karácsony Gergely  nem hívta össze ez ügyben a Fővárosi Közgyűlést, hanem a tudtuk nélkül  azt nyilatkozta le a bíróságnak, hogy a kampányidőszak miatt nem tud a Közgyűlés 15 napon belül főpolgármester-helyettest választani. Ezzel a döntéssel megvonta a lehetőséget a Fővárosi Közgyűléstől és annak a tagjaitól, hogy eleget tegyenek a Fővárosi Törvényszék felhívásának. 

Karácsony Gergely főpolgármester semmibe vette a bíróság kötelezését
Karácsony Gergely főpolgármester megvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét. Fotó: MW

Karácsony Gergely nem hívta össze ehhez a Fővárosi Közgyűlést

Karácsony Gergely semmibe vette a bíróság kötelezését és elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében. Így a Közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, hogy válasszon főpolgármester-helyettest. 

A Fővárosi Törvényszék felszólította Sára Botond főispánt, hogy jelölje  Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergelynek másfél éve nincs helyettese, mivel nem tudott megegyezni róla a közgyűlés.  Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte ősszel, de akkor a közgyűlés nem szavazta meg, így továbbra is maradt főpolgármester-helyettes nélkül a főváros.  A főváros mulasztásos jogsértése miatt az ítélőtábla korábban úgy döntött, hogy ha december 8-ig sem lesz helyettes, a főispánnak kell lépnie. 

Most azonban kiderült, hogy a Fővárosi Törvényszék által 15 napos határidőre meghatározott főpolgármester-helyettesi választásnak Karácsony Gergely főpolgármester nem tett eleget, nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlést.

A kormányhivatal megvizsgálta a bíróság ítéletét. Kiderült, hogy az eljárás során a Fővárosi Törvényszék felhívta a Fővárosi Önkormányzatot,  hogy válasszon főpolgármester-helyettest 15 napos határidővel. Karácsony Gergely ugyanakkor nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy összehívja a Közgyűlést, hogy főpolgármester-helyettest tudjon választani. Mindennek ellenére az önkormányzat lenyilatkozta a bíróság felé, a Közgyűlés tudta és felhatalmazása nélkül, hogy a Közgyűlés azért nem tudja a bíróság felhívását teljesíteni, mert országgyűlési választások lesznek és a kampányban úgysem hozna erről döntést

– tájékoztatott videójában Sára Botond főispán. A Közgyűlésnek tehát esélyt sem adott Karácsony Gergely, hogy ellássa kötelezettségét. A kormányhivatal felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál. 

Az önkormányzati törvény rendelkezés egyértelmű kimondja: az alpolgármestert – Budapest esetében a főpolgármester-helyettest – az önkormányzati választás után az első alakuló ülésen kötelező megválasztani. Erre 2024 októberében nem került sor, és a következő üléseken sem történt meg, ezért Sára Botond, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője decemberben bírósághoz fordult a törvényesség helyreállítása érdekében. A helyzet azért is súlyos, mert ez már nem az első alkalom, hogy a bíróság kimondja: Budapest vezetése nem tartja be a törvényeket. Tavasszal a Kúria semmisítette meg a főváros költségvetését, és újraírásra kötelezte a közgyűlést. Most pedig bírósági döntésben rögzítést nyert, hogy a helyettes nélkül működő városvezetés szintén jogsértő állapot.

 

