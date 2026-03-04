Karácsony Gergely megvonta a Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében – a paródia folytatódik

A főváros jelenleg törvénytelenül működik, mert még mindig nem sikerült főpolgármester-helyettest választani. Karácsony Gergely nem hívta össze ez ügyben a Fővárosi Közgyűlést, hanem a tudtuk nélkül azt nyilatkozta le a bíróságnak, hogy a kampányidőszak miatt nem tud a Közgyűlés 15 napon belül főpolgármester-helyettest választani. Ezzel a döntéssel megvonta a lehetőséget a Fővárosi Közgyűléstől és annak a tagjaitól, hogy eleget tegyenek a Fővárosi Törvényszék felhívásának.

Karácsony Gergely főpolgármester megvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét. Fotó: MW

Karácsony Gergely nem hívta össze ehhez a Fővárosi Közgyűlést

Karácsony Gergely semmibe vette a bíróság kötelezését és elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében. Így a Közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, hogy válasszon főpolgármester-helyettest.

A Fővárosi Törvényszék felszólította Sára Botond főispánt, hogy jelölje Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek. Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergelynek másfél éve nincs helyettese, mivel nem tudott megegyezni róla a közgyűlés. Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte ősszel, de akkor a közgyűlés nem szavazta meg, így továbbra is maradt főpolgármester-helyettes nélkül a főváros. A főváros mulasztásos jogsértése miatt az ítélőtábla korábban úgy döntött, hogy ha december 8-ig sem lesz helyettes, a főispánnak kell lépnie.

Most azonban kiderült, hogy a Fővárosi Törvényszék által 15 napos határidőre meghatározott főpolgármester-helyettesi választásnak Karácsony Gergely főpolgármester nem tett eleget, nem hívta össze a Fővárosi Közgyűlést.

A kormányhivatal megvizsgálta a bíróság ítéletét. Kiderült, hogy az eljárás során a Fővárosi Törvényszék felhívta a Fővárosi Önkormányzatot, hogy válasszon főpolgármester-helyettest 15 napos határidővel. Karácsony Gergely ugyanakkor nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy összehívja a Közgyűlést, hogy főpolgármester-helyettest tudjon választani. Mindennek ellenére az önkormányzat lenyilatkozta a bíróság felé, a Közgyűlés tudta és felhatalmazása nélkül, hogy a Közgyűlés azért nem tudja a bíróság felhívását teljesíteni, mert országgyűlési választások lesznek és a kampányban úgysem hozna erről döntést

– tájékoztatott videójában Sára Botond főispán. A Közgyűlésnek tehát esélyt sem adott Karácsony Gergely, hogy ellássa kötelezettségét. A kormányhivatal felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Kúriánál.