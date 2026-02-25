Karácsony Gergely idén sem aprózza el: 60 napot lesz távol

Tavaly nyáron a főpolgármester elment a brüsszeli Pride-ra, pezsgőzött egyet, majd onnan rögtön szabadságra ment. Megtehette Karácsony Gergely, tavaly 44 nap szabadságot írt ki magának. Idén még ennél is sokkal több időt tölt majd pihenéssel.

Karácsony Gergelynek idén is rengeteg szabadság jár

Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Miközben Karácsony Gergely tavaly is kényelmesen töltötte megérdemelt pihenését a jól elvégzett munka után, több helyen is megjelent szabadsága alatt. Ja, nem, az állításnak csak a második fele igaz, hiszen vezetése alatt a főváros csődközelbe került. Mindezt úgy, hogy Budapest kasszáját Tarlós Istvántól úgy vette át, hogy a fővárosnak 210 milliárd forintos megtakarítása volt. Ez persze rengeteg pénz, amiből nagyon sok mindent meg lehetett volna valósítani. Ezek azonban nem történtek meg, a pénz pedig ide-oda, de elúszott.

Karácsony Gergelyt bármi meg tudja lepni

De nézzük, hogy a főpolgármester hogyan irányítja Budapestet! Ezt a legegyszerűbben egy korábbi cikkünkön keresztül tudjuk levezetni, amelyben megmutattuk, hogy a legfontosabb, legalapvetőbb dolgokhoz is milyen gyermeki naivitással tud állni.

Pont ezért taszíthatja teljes káoszba Budapestet akkor, amikor télen esik a hó,

a téli hideg után kátyúk jelennek meg az utakon,

azok a buszok, amiket nem tartanak karban, kigyulladnak,

a gaz, amit nem gyomlálnak, nyáron magától nő

A főpolgármesternek idén 60 szabadnap jár. A teljes idei évre járó 39 nap, és amit még tavalyról áthozott, 21 nap. Merthogy még maradt is neki szabadsága tavalyról!

Egészen pontosan így áll össze a főpolgármester szabadsága:

alapszabadság: 25 munkanap

pótszabadság: 14 munkanap

szabadságelemek összesen: 39 munkanap

2025. évben igénybe nem vett szabadság: 21 munkanap

összes szabadság: 60 munkanap

Karácsony Gergelynek az önkormányzati választások után intézkednie kellett volna, hogy legyen helyettese. Ez sokadszorra sem történt meg, így pedig Budapest törvénytelenül működik. Felszólítást is kapott Karácsony Gergely, hogy változtasson és oldja meg ezt az áldatlan állapotot. A legutóbbi határidő december 8-án járt le.

A Fővárosi Törvényszék most arra szólította fel Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek.