Ma van Szent Patrik napja: sokan megemlékeznek róla itthon is

Bár alapvetően egy ír ünnepnapról van szó, a legtöbb európai országban, így Magyarországon is megemlékeznek róla. Mutatjuk idén mikor és hol lesz Szent Patrik napi rendezvény a fővárosban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 06:30
Szent Patrik napja egy évente megtartott ünnep Írország egyik védőszentjének tiszteletére, egyben az írek nemzeti ünnepe is. Március 17-én tartják, azon a napon, melyen a hagyomány szerint Patrik, az írek apostola elhunyt. Munkaszüneti nap Észak-Írországban, Írországban, Montserratban, Newfoundland és Labrador kanadai tartományban. Kanada többi részén, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is sok helyen megünneplik, de nem hivatalos ünnepnap.

Március 17-e Szent Patrik napja
Március 17-e Szent Patrik napja.

Magyarországon is lesz ehhez kapcsolódó esemény

Az ünnephez kapcsolódva az Ír–Magyar Üzleti Kör Egyesület idén is megrendezi budapesti felvonulást. A Szent Patrik-napi eseményre 2026-ban március 22-én kerül sor: a program a Szabadság térről indul és oda is érkezik vissza. A résztvevőket élő ír zene és tánc, valamint ünnepi étel- és italkínálat várja. Az autentikus hangulat kedvéért érdemes zöld ruhában érkezni az eseményre.

152 éve született az ország leghíresebb lova

1874-ben ezen a napon, vagyis március 17-én jött világra Kincsem, a csodakanca, méghozzá Gróf Blaskovich Ernő birtokán. Pályafutása során 54 versenyen indult és valamennyit megnyerte. Teljesítménye, amit azóta sem ért el a világ egyetlen versenylova sem, nemcsak tulajdonosának, hanem az egész magyar állattenyésztésnek szerzett hírnevet, megbecsülést szerte a világon.

Csárdás Napja lesz az Operettszínházban

Március 17-én a Budapesti Operettszínház különleges estére hívja a közönséget: a Magyar Állami Népi Együttessel közös rendezésében idén első alkalommal valósul meg a Csárdás Napja. A programok 17 órakor kezdődnek, 19 órakor ünnepi gálaműsor lesz, 22 órától pedig ingyenes táncház következik Kiss-Balbinat Ádámmal és zenekarával, ahol a közönség maga is bekapcsolódhat a táncba. További információk a Csárdás Napjáról itt olvashatók.

Ezen az öt helyszínen lesz ma véradás Budapesten

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
  • 10:00-16:00 óra között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1088. Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 11:00-16:00 óra között pedig az ELTE Gazdaságtudományi karán (1088. Budapest, Rákóczi út 7.)

Borult időre kell ma számítani

A koponyeg.hu szerint kedden többnyire erősen felhős, vagy borult idő ígérkezik. Szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A nappali maximum 9 és 14 fok között alakulhat.

Forgalmi változásból is lesz pár

  • A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a II. kerületben a Kuruclesi úton 10:00 és 13:00 óra között.
  • Jelzőlámpahibára kell számítani az Orczy téren 08:30 és 14:00 óra között.
  • Félpályás lezárás lesz a XI. kerületben a Hunyadi Mátyás utcában 08:00 és 21:00 óra között.
  • Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00 és 18:00 óra között.
  • És útszűkületre kell számítani a XVIII. kerületben az Igló utcában március 17., kedd 06:00 órától március 31., kedd 20:00 óráig.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu