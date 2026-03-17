Ma van Szent Patrik napja: sokan megemlékeznek róla itthon is
Bár alapvetően egy ír ünnepnapról van szó, a legtöbb európai országban, így Magyarországon is megemlékeznek róla. Mutatjuk idén mikor és hol lesz Szent Patrik napi rendezvény a fővárosban.
Szent Patrik napja egy évente megtartott ünnep Írország egyik védőszentjének tiszteletére, egyben az írek nemzeti ünnepe is. Március 17-én tartják, azon a napon, melyen a hagyomány szerint Patrik, az írek apostola elhunyt. Munkaszüneti nap Észak-Írországban, Írországban, Montserratban, Newfoundland és Labrador kanadai tartományban. Kanada többi részén, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is sok helyen megünneplik, de nem hivatalos ünnepnap.
Magyarországon is lesz ehhez kapcsolódó esemény
Az ünnephez kapcsolódva az Ír–Magyar Üzleti Kör Egyesület idén is megrendezi budapesti felvonulást. A Szent Patrik-napi eseményre 2026-ban március 22-én kerül sor: a program a Szabadság térről indul és oda is érkezik vissza. A résztvevőket élő ír zene és tánc, valamint ünnepi étel- és italkínálat várja. Az autentikus hangulat kedvéért érdemes zöld ruhában érkezni az eseményre.
152 éve született az ország leghíresebb lova
1874-ben ezen a napon, vagyis március 17-én jött világra Kincsem, a csodakanca, méghozzá Gróf Blaskovich Ernő birtokán. Pályafutása során 54 versenyen indult és valamennyit megnyerte. Teljesítménye, amit azóta sem ért el a világ egyetlen versenylova sem, nemcsak tulajdonosának, hanem az egész magyar állattenyésztésnek szerzett hírnevet, megbecsülést szerte a világon.
Csárdás Napja lesz az Operettszínházban
Március 17-én a Budapesti Operettszínház különleges estére hívja a közönséget: a Magyar Állami Népi Együttessel közös rendezésében idén első alkalommal valósul meg a Csárdás Napja. A programok 17 órakor kezdődnek, 19 órakor ünnepi gálaműsor lesz, 22 órától pedig ingyenes táncház következik Kiss-Balbinat Ádámmal és zenekarával, ahol a közönség maga is bekapcsolódhat a táncba. További információk a Csárdás Napjáról itt olvashatók.
Ezen az öt helyszínen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00-16:00 óra között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1088. Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 11:00-16:00 óra között pedig az ELTE Gazdaságtudományi karán (1088. Budapest, Rákóczi út 7.)
Borult időre kell ma számítani
A koponyeg.hu szerint kedden többnyire erősen felhős, vagy borult idő ígérkezik. Szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Az északias szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A nappali maximum 9 és 14 fok között alakulhat.
Forgalmi változásból is lesz pár
- A BKK tájékoztatása szerint lezárás lesz a II. kerületben a Kuruclesi úton 10:00 és 13:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani az Orczy téren 08:30 és 14:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XI. kerületben a Hunyadi Mátyás utcában 08:00 és 21:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07:00 és 18:00 óra között.
- És útszűkületre kell számítani a XVIII. kerületben az Igló utcában március 17., kedd 06:00 órától március 31., kedd 20:00 óráig.
