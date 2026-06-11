Állatok százait mentették meg, most ők kérnek segítséget: a baleset óta egyre rosszabbul van a fiatal Karina

Linda és István állatok iránti szeretete egészen a gyerekkorukra nyúlik vissza, mindig volt a háznál valamilyen négylábú. Hosszú évekkel ezelőtt azonban úgy döntöttek, nemcsak a saját kisállataiknak szeretnének biztonságos közeget és szerető otthont biztosítani, hanem a magára hagyott, bántalmazott állatokért is szeretnének tenni. Kezdeményezésük mára már egy családi alapítvánnyá nőtte ki magát. Az alapja azonban még mindig a család. Olyannyira, hogy Lindáék két kislánya is aktív szerepet vállal a mentett állatok körüli teendőkben. Januárban azonban egy sajnálatos autóbaleset történt a dabronyi családdal, nagyobb lányuk, Karina pedig azóta sem épült fel. Lindáék kétségbeesetten kérnek segítséget.

Linda és István két lányukkal: Karinával (jobbra) és Dorinával (balra). A balesetkor mind a négyen bent ültek a kocsiban

Fotó: Beküldött fotó

Közel 140 nap telt el azóta, hogy a család egy jeges útszakaszon kicsúszva autóbalesetet szenvedett. A pár épp a lányokat vitte volna iskolába Pápára, amikor a baleset megtörtént. Hárman könnyebb sérülést szenvedtek, Dorinát és Karinát viszont meg kellett röntgenezni a kórházban. Kezdetben a sürgősségin nem láttak nagyobb elváltozást, ezért rövidesen hazaengedték őket. Napokkal később azonban Karina még mindig nem akart gyógyulni, a lábát vörös, illetve lila foltok borították, ezért Lindáék visszavitték a kórházba. Ekkor már látszott a felvételeken, hogy boka-, láb, illetve tartószalag szakadása van.

A baleset előtt egy évvel Karinának már volt egy bokaszalag szakadása

A diagnózis után az orvosok azt tanácsolták, hat héten keresztül hordjon bokarögzítőt. Mivel azonban a fiatal gimnazistának korábban egy otthoni baleset miatt volt már hasonló sérülése, ezért feltűnt neki, hogy csak nem akar úgy gyógyulni, mint ahogy kellene. Az orvosok értetlenül álltak a helyzet előtt, végül pedig úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha Karina gyógytornára jár.

Most ott tart, hogy a lábfejét 10 százalékban el tudja emelni a talajtól, de a székből való felálláshoz, sőt a járáshoz is segítségre van szüksége. Jelenleg két mankóval közlekedik.

A szülőknek nagyon nehéz azt látni, hogy lányuk mekkora fájdalmakkal él együtt, illetve hogy számtalan iskolai programot is le kellett mondania. Nem tudott részt venni például az osztálykiránduláson, de a biológia versenyen sem, amire nagyon sokat készült. Állapota különösen aggasztja őket.

Ahogy telnek a hetek nem hogy nem javul, egyre csak romlik az állapota. Én csodálkoznék és örülnék a legjobban, ha mondjuk trambulinon tudna ugrálni akár felnőtt korában a gyerekeivel. A másik, amitől én rettegek, az az, amit egy egészségügyben dolgozó ismerősünk mondott nekünk. Azt mondta, hogy nem akarja, hogy egy ér ott elhaljon

— fejtette ki aggodalmait az édesanya.