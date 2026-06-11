Állatok százait mentették meg, most ők kérnek segítséget: a baleset óta egyre rosszabbul van a fiatal Karina
Több mint négy hónap telt el, amióta Linda és családja autóbalesetet szenvedett, középiskolás lányuk azonban azóta sem épült fel teljesen. Sőt, állapota egyre aggasztóbb. Bár a család már régóta ment bajbajutott állatokat, most ők kérnek segítséget. Szeretnék, ha a balesetben megsérült lányuk újra teljes értékű életet élhetne.
Linda és István állatok iránti szeretete egészen a gyerekkorukra nyúlik vissza, mindig volt a háznál valamilyen négylábú. Hosszú évekkel ezelőtt azonban úgy döntöttek, nemcsak a saját kisállataiknak szeretnének biztonságos közeget és szerető otthont biztosítani, hanem a magára hagyott, bántalmazott állatokért is szeretnének tenni. Kezdeményezésük mára már egy családi alapítvánnyá nőtte ki magát. Az alapja azonban még mindig a család. Olyannyira, hogy Lindáék két kislánya is aktív szerepet vállal a mentett állatok körüli teendőkben. Januárban azonban egy sajnálatos autóbaleset történt a dabronyi családdal, nagyobb lányuk, Karina pedig azóta sem épült fel. Lindáék kétségbeesetten kérnek segítséget.
Közel 140 nap telt el azóta, hogy a család egy jeges útszakaszon kicsúszva autóbalesetet szenvedett. A pár épp a lányokat vitte volna iskolába Pápára, amikor a baleset megtörtént. Hárman könnyebb sérülést szenvedtek, Dorinát és Karinát viszont meg kellett röntgenezni a kórházban. Kezdetben a sürgősségin nem láttak nagyobb elváltozást, ezért rövidesen hazaengedték őket. Napokkal később azonban Karina még mindig nem akart gyógyulni, a lábát vörös, illetve lila foltok borították, ezért Lindáék visszavitték a kórházba. Ekkor már látszott a felvételeken, hogy boka-, láb, illetve tartószalag szakadása van.
A baleset előtt egy évvel Karinának már volt egy bokaszalag szakadása
A diagnózis után az orvosok azt tanácsolták, hat héten keresztül hordjon bokarögzítőt. Mivel azonban a fiatal gimnazistának korábban egy otthoni baleset miatt volt már hasonló sérülése, ezért feltűnt neki, hogy csak nem akar úgy gyógyulni, mint ahogy kellene. Az orvosok értetlenül álltak a helyzet előtt, végül pedig úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha Karina gyógytornára jár.
Most ott tart, hogy a lábfejét 10 százalékban el tudja emelni a talajtól, de a székből való felálláshoz, sőt a járáshoz is segítségre van szüksége. Jelenleg két mankóval közlekedik.
A szülőknek nagyon nehéz azt látni, hogy lányuk mekkora fájdalmakkal él együtt, illetve hogy számtalan iskolai programot is le kellett mondania. Nem tudott részt venni például az osztálykiránduláson, de a biológia versenyen sem, amire nagyon sokat készült. Állapota különösen aggasztja őket.
Ahogy telnek a hetek nem hogy nem javul, egyre csak romlik az állapota. Én csodálkoznék és örülnék a legjobban, ha mondjuk trambulinon tudna ugrálni akár felnőtt korában a gyerekeivel. A másik, amitől én rettegek, az az, amit egy egészségügyben dolgozó ismerősünk mondott nekünk. Azt mondta, hogy nem akarja, hogy egy ér ott elhaljon
— fejtette ki aggodalmait az édesanya.
Karinát legjobban azt bánja, hogy a kisállatok mentésébe nem tud bekapcsolódni.
Karina az iskolában tart előadásokat kortársainak
Bár szerencsére egyre nagyobb figyelmet kap az állatvédelem, vannak régiók, ahol még mindig különösen nagy az elmaradás. Lindáék hisznek abban, hogy a „tűzoltás”, vagyis a mentés mellett legalább ugyanannyira fontos az oktatás és az érzékenyítés is. Éppen ezért rendszeresen járnak előadásokat tartani rendezvényekre, céges nyílt napokra, illetve iskolákba. Karina ebbe is aktívan bekapcsolódik.
Akármilyen mentésről kapunk információt, nem tud velünk jönni. Ő egyébként sem az a lány, aki otthon ül. A cumiztatásban persze részt vesz, de az állatok etetése, vagy épp a kutyasétáltatás teljes mértékben kimaradnak. Amikor lekerült róla a rögzítő, még egy mankóval be tudott pattanni az autóba és jött velünk, de most már ezt sem tudja megtenni. Ha iskolákban tartunk rendezvényt és játékos vetélkedőt tartunk, annak nagy részét ő vezényli le és csinálja, de most nyilván ezt sem tudja. Pedig azt imádják a gyerekek
— teszi hozzá Linda.
- A család nagyon örülne bármilyen ortopéd szakorvosnak, traumatológusnak, vagy lábspecialistának, aki magyarázattal tud szolgálni Karina egyre romló állapotára. Ha azonban nem sikerül választ kapniuk a kérdéseikre, akkor kénytelenek lesznek magán úton folytatni tovább. Ha te is segítenél, hogy Karina minél előbb bekapcsolódhasson AngelLife Rescue Team Állat- és Természetvédelmi Alapítvány munkájába, akkor a közösségi médián keresztül felveheted a kapcsolatot a családdal.
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