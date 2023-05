Rendőrök mentették meg az Újbudán kóborló kutyát

Többen és több helyről is jelezték, hogy látták a kutyust a kerületben kóborolni. Végül egy rendőr járőrpáros találta meg a négylábút egy építkezésen, az állat összevissza rohangált a munkagépek és egyéb járművek között, ebből pedig bármilyen baleset is lehetett volna, szóval egyértelműen életveszélyben volt az állat. A rendőrök előbb biztonságba helyezték a kutyát, majd értesítették a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesületet, akik pedig hozzánk irányították őket