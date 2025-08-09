Valami egészen különleges tűnik fel az égen augusztus közepén

A Perseidák – híresek a fényes, gyors mozgású meteorjaikról, amelyek gyakran fénylő csóvát hagynak maguk után – várhatóan augusztus 12–13. körül tetőznek.

A Perseidák meteorraj a legtökéletesebb választás hullócsillag vadászatra. Fotó: Unsplash / Illusztráció

A jelenség akkor következik be, amikor a Föld áthalad a Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott törmelékfelhőn. Amikor az apró porszemek és kődarabok több mint 210 000 km/h sebességgel belépnek a légkörünkbe, elégnek, és fénycsíkokat hoznak létre, amelyeket meteoroknak vagy hullócsillagoknak nevezünk. A raj a Perseus csillagképről kapta a nevét, mivel úgy tűnik, onnan érkeznek a meteorok, bár az ég bármely pontján feltűnhetnek - áll az Unilad cikkében.

Idén a Hold fénye zavarhatja a látványt: egy 84%-os megvilágítású, fogyó Hold (apadó gibbous) kel fel éjfél előtt, és hajnalig magasan marad az égen. Erős fénye elhalványítja a halványabb meteorokat, így a megfigyelési körülmények nem ideálisak. A NASA szerint a legjobb időpont a hajnali órák, napkelte előtt, amikor a raj látszólagos kiindulópontja – a radiáns – a legmagasabban áll az északkeleti égbolton. Meteorok azonban már este 10 óra körül is feltűnhetnek, főleg a fényesebbek.

Ha a lehető legjobb élményt szeretnéd, először is irány a városon kívülre! A mesterséges fények – épületek, utcai lámpák, járművek– megnehezítik a halvány meteorok észrevételét. Az űrügynökség azt javasolja, hogy menj legalább 30–50 kilométerre a várostól, vagy használj természetes "akadályokat", például hegyeket, erdőket vagy tavakat, hogy kizárd a fényszennyezést. Ezután adj magadnak legalább fél órát, hogy a szemed teljesen hozzászokjon a sötéthez. A NASA azt ajánlja, hogy nézzünk északkelet felé, de a látóteret tartsuk minél szélesebben, mivel a meteorok az ég bármely részén feltűnhetnek. És, ha hiszel benne, még kívánhatsz is a hullócsillaglesen.