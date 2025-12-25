„Több tucat kísértetjárta babával élek együtt - karácsonykor különösen aktívak”

Teej, aki az Egyesült Államokban él, paranormális nyomozó és kísérteties tárgyak gyűjtője, az elmúlt öt évben gyűjtötte össze a hátborzongató relikviákat, és ma már ezekkel együtt él. A hatalmas kollekció része 54 kísértetjárta baba, akiknek saját szobájuk van a házában.

Több tucat kísértetjárta babával él együtt Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Kísértetjárta babái tréfálják meg karácsonykor

Azt állítja, hogy a babák kárt okoznak azzal, hogy felvillantanak fényeket, „fosztogatják” a hűtőt, sőt, még az elektronikát is „átveszik”, hogy lejátsszák kedvenc dalaikat a normál napokon. Karácsonykor azonban az élmény egészen más szintre emelkedik. Teej elmondása szerint az ünnepi időszakban előfordulnak megmagyarázhatatlan mozgások, valamint titokzatosan átrendezett díszek az éjszaka folyamán, amelyek közül néhány a kedvenc pillanataihoz tartozik.

Egyszer kis zoknikat akasztottam fel a babáknak fenntartott polcra. Amit ünnepi gesztusként kezdtem, az hamar teljes tréfaháborúvá fajult. Minden alkalommal, amikor hátat fordítottam, a zoknik a földre estek. Decemberben ez napi rutinná vált: felakasztottam őket, ők pedig levertek mindent

- mesélte a paranormális nyomozó.

Teej hozzátette, hogy elmondta nekik, hogy amelyik szellem karácsonyig fent tartja a zokniját anélkül, hogy megtréfálná, extra ajándékot kap, mivel belefáradt abba, hogy mindig fel kell szednie a zoknikat. Karácsony napjára azonban már csak két zokni maradt fent.

Egy másik hátborzongató élmény akkor történt, amikor a TikTok-fiókjához készített egy felvételt.

Amint befejeztem a felvételt, és közöltem mindenkivel, hogy ki fogok jelentkezni, hirtelen hangosan megszólalt a zene az alsó szinten lévő Alexámból. Odamentem ellenőrizni, és egy Queen-dal szólt. Találó módon ez a kísértetjárta mackóm, Jeremiah kedvenc zenekara

- mesélte Teej.

Ugyanakkor szigorú szabályokat is felállított a babáknak, hogy a csíny ne menjen túl messzire, amelyeket már az otthonába történő fogadáskor bevezet:

„Világosan elmagyarázzuk az elvárásainkat: sem nekünk, sem a háziállatainknak, sem a látogatóknak nem szabad kárt okozniuk. Az egyetlen hivatalos lépés, amikor új kísértetjárta babát fogadunk, a verbális határok meghúzása.”