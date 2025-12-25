„Több tucat kísértetjárta babával élek együtt - karácsonykor különösen aktívak”
A paranormális jelenségeket vizsgáló szakértő elmondta, hogy most már 54 darabra bővült babagyűjteményében a legkedvesebb emlékei gyakran a karácsonyi időszakból származnak, amikor a babák különösen élénkek. A nő elárulta, hogy a kísértetjárta babákat a karácsony teljesen felpörgeti.
Teej, aki az Egyesült Államokban él, paranormális nyomozó és kísérteties tárgyak gyűjtője, az elmúlt öt évben gyűjtötte össze a hátborzongató relikviákat, és ma már ezekkel együtt él. A hatalmas kollekció része 54 kísértetjárta baba, akiknek saját szobájuk van a házában.
Kísértetjárta babái tréfálják meg karácsonykor
Azt állítja, hogy a babák kárt okoznak azzal, hogy felvillantanak fényeket, „fosztogatják” a hűtőt, sőt, még az elektronikát is „átveszik”, hogy lejátsszák kedvenc dalaikat a normál napokon. Karácsonykor azonban az élmény egészen más szintre emelkedik. Teej elmondása szerint az ünnepi időszakban előfordulnak megmagyarázhatatlan mozgások, valamint titokzatosan átrendezett díszek az éjszaka folyamán, amelyek közül néhány a kedvenc pillanataihoz tartozik.
Egyszer kis zoknikat akasztottam fel a babáknak fenntartott polcra. Amit ünnepi gesztusként kezdtem, az hamar teljes tréfaháborúvá fajult. Minden alkalommal, amikor hátat fordítottam, a zoknik a földre estek. Decemberben ez napi rutinná vált: felakasztottam őket, ők pedig levertek mindent
- mesélte a paranormális nyomozó.
Teej hozzátette, hogy elmondta nekik, hogy amelyik szellem karácsonyig fent tartja a zokniját anélkül, hogy megtréfálná, extra ajándékot kap, mivel belefáradt abba, hogy mindig fel kell szednie a zoknikat. Karácsony napjára azonban már csak két zokni maradt fent.
Egy másik hátborzongató élmény akkor történt, amikor a TikTok-fiókjához készített egy felvételt.
Amint befejeztem a felvételt, és közöltem mindenkivel, hogy ki fogok jelentkezni, hirtelen hangosan megszólalt a zene az alsó szinten lévő Alexámból. Odamentem ellenőrizni, és egy Queen-dal szólt. Találó módon ez a kísértetjárta mackóm, Jeremiah kedvenc zenekara
- mesélte Teej.
Ugyanakkor szigorú szabályokat is felállított a babáknak, hogy a csíny ne menjen túl messzire, amelyeket már az otthonába történő fogadáskor bevezet:
„Világosan elmagyarázzuk az elvárásainkat: sem nekünk, sem a háziállatainknak, sem a látogatóknak nem szabad kárt okozniuk. Az egyetlen hivatalos lépés, amikor új kísértetjárta babát fogadunk, a verbális határok meghúzása.”
Az elmúlt öt év során, amióta elkezdte gyűjteményét, Teej több tucat kísértetjárta játékkal találkozott, kutatta azok történetét az interneten, és kiállításokra látogatott, hogy személyesen is megismerkedhessen velük.
Bár a kísértetjárta gyűjtemény szokatlan tréfái gyakran okoznak meglepetést, Teej szerint az ünnepi időszak különleges örömet hoz az otthonába - írja a Mirror.
