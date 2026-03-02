RETRO RÁDIÓ

Ezek a félelmetes fenevadak éltek Budapesten – maga az őserdő volt a város – Galéria

A Fővárosi Állat- és Növénykert igen nagy múltra tekint vissza, így szép számmal akadnak olyan régi képek, amik azt mutatják, milyen állatok voltak ezen a különleges helyen már egy évszázaddal ezelőtt is! Nézd meg, milyen volt a Fővárosi Állatkert a millennium idején!

A Fővárosi Állat- és Növénykert – amely 1866-os megnyitásával a világ egyik legrégebbi és legpatinásabb intézménye – a millennium idején élte egyik legizgalmasabb korszakát. Olyan állatok érkeztek ekkor a magyar fővárosba, amelyek ma is megállnák a helyüket bármelyik állatkertben. 

Az Állatkert régi főkapuja
Az Állatkert régi főkapuja. A felvétel 1890 után készült Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei / Klösz György

Mindent megtett az Állatkert 

Az 1890-es években is gőzerővel dolgozott az Állatkert vezetése. Csak abban az évben közel kétszáz állatot vásároltak, köztük tigriseket, jaguárokat, pumákat és leopárdokat. A következő évben aztán újabb 430 állatot vásároltak, köztük 33 papagájt és három aligátort. Az egyik legnagyobb szenzáció kétségkívül Jónás, az intézmény első vízilova volt. A Berlini Állatkert közvetítésével, 11 500 márkáért vásárolták meg Jónást, aki 1893 márciusában érkezett Budapestre, és egészen 1917-ig az állatkert ikonikus lakója maradt. De nem ő volt az egyetlen különlegesség: 

  • 1894: megérkezett az első orrszarvú, amely egy ritka szumátrai fajhoz tartozott. 
  • 1895: egy amerikai bölénypár is érkezett a Városligetbe. Ebben az évben már saját orangutánja is volt a kertnek.  

Az egzotikus állatok tartása azonban komoly kihívást jelentett. Az emberszabású majmok gyakran csak hónapokig vagy néhány évig éltek fogságban.

Budapesten azonban ebben az időszakban indult fejlődésnek az állatkerti állatorvoslás. 1892-ben például egy súlyosan megbetegedett nőstény oroszlánt sikerült megmenteni Hutÿra Ferenc állatorvosnak. 

Lapozd át galériánkat, és nézd meg, hogyan festett ez a különleges, vadregényes világ a Fortepan régi fotóinak segítségével! 

 

 

