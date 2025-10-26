Divat lett veszélyes állatokat tartani otthon - szétszedte az ülőgarnitúrát a párducmacska
Tigris, róka, vagy éppen veszélyes pókok és kígyók. Egyre többen tartanak akár illegális módon is egzotikus és veszélyes állatokat otthonukban. Te hallottál már az ocelotról?
Ocelotot tart otthonában az a fővárosi férfi, akinek emiatt állandó problémái vannak a szomszédokkal. A férfinak már nem egyszer gyűlt meg a baja a kíváncsi környékbeliekkel, pedig az ocelot vagyis a párducmacska engedéllyel tartható Magyarországon, és csak közepesen veszélyes állatnak minősül.
Csak a bútorokat rágcsálja, de senkit nem bánt az ocelot
Divat veszélyes, furcsa vagy szokatlan állatot tartani. A kutya, macska már nem elég trendi, sokan tartanak disznót, mérgező békát vagy lepkéket akár belvárosi lakásokban is. Pedig az állatnak megfelelő környezet kell, az pedig nehezen elképzelhető, hogy egy malac jól érzi magát egy panelben. De lehetnek kivételek. A nevét nem vállaló budapesti férfi szerint az ő ocelotja a világ legkedvesebb állata, de megérti, hogy van, aki fél tőle, ha meglátja.
A szomszédaim folyamatosan problémáznak, volt aki már fel is jelentett, pedig soha semmilyen problémát nem okozott az ocelotunk senkinek. Kertes házban élünk, és mindent úgy alakítottunk ki, ahogy azt a törvény előírja. Soha nem is büntettek meg minket, mert csodás környezetet biztosítunk neki. A feleségem nagymacskát szeretett volna, ez volt az álma gyerekkora óta. Erről sajnos le kellett mondanunk, a törvények a magánembernek nem engedik az ilyesmit, és nem is tudnánk hova tenni egy oroszlánt. Tirica, az ocelotunk kiskorában szétszedte az ülőgarnitúrát de annyi baj legyen!
- mondta a férfi a Metropolnak, de kérte, hogy a nevét ne írjuk le.
Láttam én már kistigrist bőröndben
Tóth Tibor több, mint negyedszázada alapította meg a ma már Felsőlajoson működő Magán Zoo-t, amely a magyar vidék egyik legkülönlegesebb látnivalója. Az állatkert tulajdonos szerint a szabályok egyértelműek és jók a magánemberek állattartásával kapcsolatban, viszont nem mindig sikerül betartani vagy betartatni azokat.
Tibor elmondta, hogy ma már többnyire olyan állatokat tartanak otthon, amelyeket legális üzletekben amúgy is meg lehet venni, hivatalos iratokkal.
Vannak olyan kis méretű állatok magánlakásokban, amelyekkel kapcsolatban azt hiszik a tulajdonosok, hogy nem lehet probléma, pedig előfordulhat, hogy adódik valami, amire senki nem számít. Most már elég erősen visszaszorult a feketekereskedelem, de régen szállítottak kistigrist bőröndben, ma már ez nem igazán fordulhat elő, sőt egyszer hallottam, hogy rókát tartott valaki egy panellakásban.
Büntetés vagy elkobzás
Ha valaki nem szabályosan, esetleg engedély nélkül tart veszélyes állatot Magyarországon, vagy nem jó körülményeket biztosít az nekik, komoly büntetésre, és az állat elkobzására számíthat.
Ha egy ilyen veszélyes állat kárt okoz valakiben, akkor az állat gazdája a felelős teljes mértékben. A szakember megérti, hogy miért vágyik valaki különleges állatra, de arra figyelmeztet, hogy körültekintőbben vásároljanak kedvencet!
Még egy kutya vagy macska is sokszor nyűggé válik, hát még egy Magyarországon nem honos, vagy nagy testű egzotikus állat. Sokat esznek, egészségügyi problémájuk is lehet, vagyis drága a fenntartásuk.
Találtak már felelőtlen emberek által elengedett aligátorteknősöket a Duna partján és a Balatonon, de vannak olyan állatok is amelyek nem élik túl a hazai klímát, míg más kidobott állat képes beilleszkedni a környezetbe akkor is, ha nem honos nálunk.
