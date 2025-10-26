Divat lett veszélyes állatokat tartani otthon - szétszedte az ülőgarnitúrát a párducmacska

Ocelotot tart otthonában az a fővárosi férfi, akinek emiatt állandó problémái vannak a szomszédokkal. A férfinak már nem egyszer gyűlt meg a baja a kíváncsi környékbeliekkel, pedig az ocelot vagyis a párducmacska engedéllyel tartható Magyarországon, és csak közepesen veszélyes állatnak minősül.

Az ocelot, vagy más néven párducmacska is fellelhető ma már egyes otthonokban / Fotó: Saad315 (Képünk illusztráció)

Csak a bútorokat rágcsálja, de senkit nem bánt az ocelot

Divat veszélyes, furcsa vagy szokatlan állatot tartani. A kutya, macska már nem elég trendi, sokan tartanak disznót, mérgező békát vagy lepkéket akár belvárosi lakásokban is. Pedig az állatnak megfelelő környezet kell, az pedig nehezen elképzelhető, hogy egy malac jól érzi magát egy panelben. De lehetnek kivételek. A nevét nem vállaló budapesti férfi szerint az ő ocelotja a világ legkedvesebb állata, de megérti, hogy van, aki fél tőle, ha meglátja.

A szomszédaim folyamatosan problémáznak, volt aki már fel is jelentett, pedig soha semmilyen problémát nem okozott az ocelotunk senkinek. Kertes házban élünk, és mindent úgy alakítottunk ki, ahogy azt a törvény előírja. Soha nem is büntettek meg minket, mert csodás környezetet biztosítunk neki. A feleségem nagymacskát szeretett volna, ez volt az álma gyerekkora óta. Erről sajnos le kellett mondanunk, a törvények a magánembernek nem engedik az ilyesmit, és nem is tudnánk hova tenni egy oroszlánt. Tirica, az ocelotunk kiskorában szétszedte az ülőgarnitúrát de annyi baj legyen!

- mondta a férfi a Metropolnak, de kérte, hogy a nevét ne írjuk le.

Láttam én már kistigrist bőröndben

Tóth Tibor több, mint negyedszázada alapította meg a ma már Felsőlajoson működő Magán Zoo-t, amely a magyar vidék egyik legkülönlegesebb látnivalója. Az állatkert tulajdonos szerint a szabályok egyértelműek és jók a magánemberek állattartásával kapcsolatban, viszont nem mindig sikerül betartani vagy betartatni azokat.

Tóth Tibor állatkert tulajdonos és a kisoroszlánja / Fotó: Magánzoo

Tibor elmondta, hogy ma már többnyire olyan állatokat tartanak otthon, amelyeket legális üzletekben amúgy is meg lehet venni, hivatalos iratokkal.