Újabb botrány a láthatáron: a Hegyvidéken kivégzik a vaddisznókat

Budapest egyik kerületében – az XII. Kerületben, más néven Hegyvidéken – egyre több vaddisznó tűnik fel. Az önkormányzat döntése nyomán, altatólövedékekkel pusztítják el a vaddisznókat, ami hatalmas botrányba fulladt. A döntés hatására rengeteg állatvédő kelt ki magából, petíciók indultak, nyílt leveleket írtak, és a kerület polgármestere, Kovács Gergely hirtelen a kritikák kereszttüzében találta magát. De mi vezetett idáig? És van-e kiút ebből a konfliktusból? Merüljünk el a részletekben.

A XII. kerületben altatólövedékekkel végzik ki vaddisznókat / Fotó: Facebook

A probléma gyökere az, hogy rengeteg a vaddisznó

A kerület nem először szembesült már hasonló problémával. Ezek az állatok évek óta felbukkannak a kerületben, különösen a nyári hónapokban. A számuk július végén tetőzött: ekkor gyakori volt, hogy vaddisznók rongálták meg a kerteket, és ijesztgették a járókelőket. Kovács Gergely polgármester július végén jelentette be a drasztikus lépést: megkezdik az állatok befogását és "ritkítását" – altatólövedékeket használva. Az önkormányzat szerint ez egy "humánus" megoldás. Az állatvédők szerint azonban nem az emberi beavatkozás a ludas, ugyanis a beépített zöldterületek szűkítik az élőhelyüket, a víz- és élelemhiány pedig a lakott területek felé űzi őket. Igen ám, de az önkormányzat szerint 4-500 vaddisznó járkál szabadon, és az üres, körbe nem kerített telkek csak súlyosbítják a helyzetet.

Tetőzik a dráma: megölik a malacokat!

A botrány még augusztus végén robbant ki, amikor kiderült, hogy több kismalacot is injekcióval altattak el. Akkor több helyi állatvédő szervezet és civilek csoportjai keltek ki magukból. A vaddisznók megölésének híre, aztán gyorsan elterjedt a közösségi médiában is. Egy állatvédők számára létrejött Facebook-csoportban (Kampány az Állatkínzók Ellen) például keményen bírálták a polgármester döntését:

A helyzet kezelése során előnyben kéne részesíteni a humánus megoldásokat, melyek Európa többi részén már sikeresen vizsgáztak

– fogalmazták meg.

Az állatvédők hangja elég hangosra sikeredett

Az állatvédők még most sem maradtak csendben – ők lettek, akik szenvedélyesen védik a vadakat. Megkeresésünkre az egyikük, Judit, a történtekről nyilatkozva így mesélt:

Hónapok óta küzdünk azért, hogy ne csinálja ezt az önkormányzat. Személyesen tárgyaltunk velük és elmondták, hogy ezt fogják tenni. És közben annyira próbálják takarni, titkolni ezt, még most is

– adta tudomásunkra. S bár az elmondása alapján, egy időben tárgyalásokra is sor került, de lesújtó volt a tapasztalatuk.

Látszólag nyitottak voltak a fenntartható megoldásokra, kérték is, hogy küldjük meg írásban is az ott elmondott javaslatokat. Ott, azon a találkozón kiderült, hogy abszolút szakmaiatlan a hozzáállásuk

– mondta el lapunknak.