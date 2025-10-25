Újabb botrány a láthatáron: a Hegyvidéken kivégzik a vaddisznókat
Ez az eset már korábban is megrázta a budai kerület állatszerető lakosságát. Nemrégiben az állatvédők ismét a polgármestert okolták két vaddisznó megöléséért. Úgy látszik, ebben a vitában a Hegyvidéki Önkormányzatnál süket fülekre találtak a civilek.
Budapest egyik kerületében – az XII. Kerületben, más néven Hegyvidéken – egyre több vaddisznó tűnik fel. Az önkormányzat döntése nyomán, altatólövedékekkel pusztítják el a vaddisznókat, ami hatalmas botrányba fulladt. A döntés hatására rengeteg állatvédő kelt ki magából, petíciók indultak, nyílt leveleket írtak, és a kerület polgármestere, Kovács Gergely hirtelen a kritikák kereszttüzében találta magát. De mi vezetett idáig? És van-e kiút ebből a konfliktusból? Merüljünk el a részletekben.
A probléma gyökere az, hogy rengeteg a vaddisznó
A kerület nem először szembesült már hasonló problémával. Ezek az állatok évek óta felbukkannak a kerületben, különösen a nyári hónapokban. A számuk július végén tetőzött: ekkor gyakori volt, hogy vaddisznók rongálták meg a kerteket, és ijesztgették a járókelőket. Kovács Gergely polgármester július végén jelentette be a drasztikus lépést: megkezdik az állatok befogását és "ritkítását" – altatólövedékeket használva. Az önkormányzat szerint ez egy "humánus" megoldás. Az állatvédők szerint azonban nem az emberi beavatkozás a ludas, ugyanis a beépített zöldterületek szűkítik az élőhelyüket, a víz- és élelemhiány pedig a lakott területek felé űzi őket. Igen ám, de az önkormányzat szerint 4-500 vaddisznó járkál szabadon, és az üres, körbe nem kerített telkek csak súlyosbítják a helyzetet.
Tetőzik a dráma: megölik a malacokat!
A botrány még augusztus végén robbant ki, amikor kiderült, hogy több kismalacot is injekcióval altattak el. Akkor több helyi állatvédő szervezet és civilek csoportjai keltek ki magukból. A vaddisznók megölésének híre, aztán gyorsan elterjedt a közösségi médiában is. Egy állatvédők számára létrejött Facebook-csoportban (Kampány az Állatkínzók Ellen) például keményen bírálták a polgármester döntését:
A helyzet kezelése során előnyben kéne részesíteni a humánus megoldásokat, melyek Európa többi részén már sikeresen vizsgáztak
– fogalmazták meg.
Az állatvédők hangja elég hangosra sikeredett
Az állatvédők még most sem maradtak csendben – ők lettek, akik szenvedélyesen védik a vadakat. Megkeresésünkre az egyikük, Judit, a történtekről nyilatkozva így mesélt:
Hónapok óta küzdünk azért, hogy ne csinálja ezt az önkormányzat. Személyesen tárgyaltunk velük és elmondták, hogy ezt fogják tenni. És közben annyira próbálják takarni, titkolni ezt, még most is
– adta tudomásunkra. S bár az elmondása alapján, egy időben tárgyalásokra is sor került, de lesújtó volt a tapasztalatuk.
Látszólag nyitottak voltak a fenntartható megoldásokra, kérték is, hogy küldjük meg írásban is az ott elmondott javaslatokat. Ott, azon a találkozón kiderült, hogy abszolút szakmaiatlan a hozzáállásuk
– mondta el lapunknak.
A civil állatvédők csoportjában korábban petíciót is indítottak, és voltak, akik nyílt levelet írtak a polgármesternek. Tőlük tudomásunkra jutott, hogy egy kerekasztal beszélgetés során, az óbudai polgármester például fenntartható megoldásokat mutatott be a probléma kezelésére, és akkor azt mondták a Hegyvidékiek, hogy "ők is ezt akarják".
Az önkormányzat válasza az, hogy "nincs más megoldás"
Kovács Gergely a helyzetre való tekintettel nemrég így nyilatkozott: "A fene sem akar vaddisznókat ölni, de muszáj." - Szerinte az afrikai sertéspestis (ASP)-járvány miatt nem szállíthatók el az állatok, és az önkormányzatnak követnie kell az állategészségügyi szabályokat. Továbbá a hivatal korábban hangsúlyozta, hogy a lakók félnek, mert a vaddisznók kutyákat támadtak meg, kerteket rongáltak.
Van-e kiút ebből a helyzetből?
Az állatvédők szerint igen. Csak együtt kellene működni más kerületekkel.
A pozitív lakossági edukáció hozhatna megoldást. Ez is az önkormányzat dolga lenne. Egy csomó fejlett országban együtt tudnak élni ezekkel az állatokkal
– mondták.
Az állatvédők korábban párbeszédet akartak kezdeményezni az önkormányzattal, és remélték, hogy a petíciók és a nyilvánosság nyomására a kerületi vezetés megváltoztatja majd a döntését. Jelenleg azonban félnek, hogy más állatok – mondjuk: a rókák, vagy őzek – is hasonlóan végzik.
Az eset kapcsán megkerestük az Önkormányzatot, hogy reagáljanak az állatvédők által tett megállapításokra, azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ...
