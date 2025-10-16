Botrányosan reagált a kutya párt elnöke a Charlie Kirk halálán viccelődő párttársa ellen indított peticíóra

Charlie Kirk amerikai aktivista meggyilkolása után az örömét fejezte ki Jánosi Gergő, a Kutyapárt XI. kerületi képviselője. A botrányos viselkedés miatt a politikus lemondását kérik. Csütörtök délután a hegyvidéki önkormányzat testületi ülésének kezdetén Máté Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója, és Teleki Béla, a CitizenGO képviselője jelent meg, hogy személyesen adják át Kovács Gergelynek, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökének azt a 21 734 aláírást, amely Jánosi Gergő lemondását követeli.

Kovács Gergely így reagált a petícióra, ami a Charlie Kirk halálán gúnyolódó politikus lemondását kéri (Fotó: Gáll Regina)

Az akció nem várt fordulatot vett: Kovács Gergely kikacagta az átadást, nem volt hajlandó meghallgatni, amit mondani akartak, és csak annyit dadogott, hogy kezdődik a testületi ülés. A pártelnök még arra a kérdésre sem válaszolt, lesz-e következménye Jánosi kijelentésének a párton belül.

Az aláírók követelik Jánosi lemondását (Fotó: Gáll Regina)

A Szent István Intézet vezetője a petíció mellé egy „FREEDOM” feliratú pólót is átadott jelképesen a viccpárt elnökének.

Morális alapon ez számunkra mélyen elfogadhatatlan. Egy párt nem működhet így. Ha nincs következmény, ha a fegyelem hiányzik, az elgondolkodtató

– mondta az esemény után lapunknak Máté Zsuzsa.

Hozzátette:

Csodálkozom azokon, akik egy ilyen alakulatba bizalmat fektetnek.

Teleki Béla szerint az MKKP elnökének viselkedése tökéletesen megmutatja, hogyan kerülik el a felelősségvállalást:

Jellemző, hogy amikor civil kezdeményezés szólítja meg őket, azonnal mellébeszélnek. Nem mert a szemünkbe nézni, és nem ismerte el azt, amit el kellett volna ismerni. Ezek az emberek nem vezetők– és nem alkalmasak a közéletre.

A petíciót közel 22 ezer ember írta alá, ezek az emberek azt gondolják, hogy Jánosi Gergő átlépett egy erkölcsi határt. Szerintük senki sem gúnyolódhat egy ember halálán.

Csaknem 22 ezer embertől kaptunk felhatalmazást, hogy húzzunk egy határt a közéletben. Ez az ügy a legalapvetőbb normáinkról szól

– magyarázta Máté Zsuzsa.

Az aláírások átadása előtt Steiner Attila, a 3. számú választókerület elnöke tartott sajtótájékoztatót, ahol kijelentette:

Jánosi Gergő kutyapárti képviselő viselkedése elfogadhatatlan. Olyannak nincs helye a politikai életben, aki egy ember kivégzése kapcsán örömét fejezi ki.

Steiner emlékeztetett: a Kutyapárt nem indított vizsgálatot a történtek után, és nem is határolódott el attól, amit Jánosi tett. Ráadásul Jánosi továbbra is képviselőként tevékenykedik. Korábban nyílt levelet is írt Kovács Gergelyhez, amelyben így fogalmazott:

Van egy határ, amit ember nem léphet át – a halál fölött nem tréfálunk. (…) Ez már nem politikai nézetkülönbség, hanem kegyeletsértés, amely megkérdőjelezi, hogy méltó-e közfeladat ellátására.

A levél szerint Jánosi több ponton megsértette a Kutyapárt saját Etikai Kódexét, amely tiltja a másokat sértő tartalmak közzétételét.

–Ha a párt komolyan veszi saját kódexét, nem maradhat a soraikban az, aki más ember halálából viccet csinál

– zárta Steiner Attila.