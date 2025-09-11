Elhunyt Charlie Kirk, Trump szövetségese - hajtóvadászat van érvényben a gyilkosáért

Szemtanúk előzetes beszámolói szerint a rendezvényen egy hatalmas fegyverdördülés hallatszott, majd látták, hogy Charlie feje hátracsuklik, és mindenki menekülni kezdett. Sokáig reménykedtek, hogy életben marad, de végül nem tudták megmenteni az életét.

Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Donald Trump erősítette meg Kirk halálát egy Truth Social postban - írja a Fox News.

"A Nagy és Legendás Charlie Kirk meghalt. Senki nem értette annyira az Amerikai Egyesült államok fiataljainak szívét és lelkét jobban, mint Charlie. Mindenki szerette és felnézett rá, különösen én, és most már többé nincs velünk. Melania és én őszinte részvétünket kívánjuk gyönyörű feleségének, Erikának, és családjának. Szeretünk, Charlie!" - írja az amerikai elnök.

Charlie Kirköt egy mesterlövész lőtte le

A merénylet Charlie Kirk ellen szerdán, helyi idő szerint 13:20 perc körül történt, a Utah Valley Egyetem rendezvényén, amelyet a véleméynvezér által alapított Turning Point USA szervezett. A 13 órakor kezdődő beszéde közben a merénylő egyetlen lövést adott le egy nagyjából 200 méterre lévő épülettetejéről. Egy gyanúsítottat már a helyszínen őrizetbe vettek.

A rendőrség ezután közleményben bejelentette, hogy még egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, de miután nem találtak elég bizonyítékot egyik gyanúsított ellen sem, ezért mindkettőjüket elengedték. Ez azt jelenti, hogy a merénylet elkövetője még szabadlábon van, az amerikai rendőrség hajtóvadászatot adott ki ellen.