RETRO RÁDIÓ

Újabb holttesteket találtak: egy ismeretlen sorozatgyilkos szedi áldozatait?

Rengeteg a kérdőjel az ügyben. A hatóságok még vizsgálják a körülményeket.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.30.
rejtély gyilkosság holttest

A houstoni lakosok egyre jobban félnek egy állítólagos szabadlábon lévő sorozatgyilkos miatt, mivel egyre több holttest kerül elő a közeli tavakból és folyókból. December 22-én, további három holttestet találtak a korábbiakhoz hasonló módon. 

alt=Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a rémült, houstoni lakosokat - egyre több a holttest a környéken
Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a rémült, houstoni lakosokat - egyre több a holttest a környéken / Fotó:pexels.com (Illusztráció)

Valóban sorozatgyilkos áll az esetek mögött?

A jelentések szerint a holttestek közül kettőt helyi idő szerint reggel 9:30-kor találtak meg a Buffalo Bayou-ban és a Brays Bayou-ban. A sorozatgyilkosról szóló pletykák azután kezdtek el terjedni, hogy szeptember és október között kevesebb mint egy hónap alatt hét holttestet találtak.

Az aggodalmak ellenére a rendvédelmi szervek továbbra is tagadják a sorozatgyilkossal kapcsolatos állításokat, mivel a pletykák félelmet és szorongást keltenek a lakóközösségben. Tavaly 35 holttestet emeltek ki a bayou-kból, így állításuk szerint az idei szám nem számít meglepetésnek.

Sokszor az emberek azt gondolják: Ó, a bayou-ban vannak, oda dobják a holttestet, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. Mivel ezekben a műsorokban azt látjuk, hogy a víz elmossa a bizonyítékokat, pedig lehet, hogy baleset történt, lehet, hogy az illető ezt magával tette, vagy éppen ittas volt

- válaszolja Krista Gehring, a Houstoni Egyetem büntető igazságszolgáltatási professzora.

Tavalyig a bayou-kban talált holttestek száma csökkenő tendenciát mutatott egészen 2020-ig, a COVID–19 világjárvány előttig - írja a LADBible.

A jelentések szerint a bizonyított halálok oka a fulladás volt. 

A medencék nem voltak nyitva, ezért az emberek mindenféle más, nyílt vizeket kezdtek el használni. Akkoriban Austinban éltem, és azt láttuk, hogy emberek bemennek a tóba, még olyanok is, akiknek nem volt meg a tudásuk vagy képességük a nyílt vízben való úszáshoz

- zárta le gondolatait a National Drowning Prevention Alliance ügyvezető igazgatója, Alissa Magrum.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu