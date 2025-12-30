Újabb holttesteket találtak: egy ismeretlen sorozatgyilkos szedi áldozatait?

A houstoni lakosok egyre jobban félnek egy állítólagos szabadlábon lévő sorozatgyilkos miatt, mivel egyre több holttest kerül elő a közeli tavakból és folyókból. December 22-én, további három holttestet találtak a korábbiakhoz hasonló módon.

Egy sorozatgyilkos tartja rettegésben a rémült, houstoni lakosokat - egyre több a holttest a környéken / Fotó:pexels.com (Illusztráció)

Valóban sorozatgyilkos áll az esetek mögött?

A jelentések szerint a holttestek közül kettőt helyi idő szerint reggel 9:30-kor találtak meg a Buffalo Bayou-ban és a Brays Bayou-ban. A sorozatgyilkosról szóló pletykák azután kezdtek el terjedni, hogy szeptember és október között kevesebb mint egy hónap alatt hét holttestet találtak.

Az aggodalmak ellenére a rendvédelmi szervek továbbra is tagadják a sorozatgyilkossal kapcsolatos állításokat, mivel a pletykák félelmet és szorongást keltenek a lakóközösségben. Tavaly 35 holttestet emeltek ki a bayou-kból, így állításuk szerint az idei szám nem számít meglepetésnek.

Sokszor az emberek azt gondolják: Ó, a bayou-ban vannak, oda dobják a holttestet, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. Mivel ezekben a műsorokban azt látjuk, hogy a víz elmossa a bizonyítékokat, pedig lehet, hogy baleset történt, lehet, hogy az illető ezt magával tette, vagy éppen ittas volt

- válaszolja Krista Gehring, a Houstoni Egyetem büntető igazságszolgáltatási professzora.

Tavalyig a bayou-kban talált holttestek száma csökkenő tendenciát mutatott egészen 2020-ig, a COVID–19 világjárvány előttig - írja a LADBible.

A jelentések szerint a bizonyított halálok oka a fulladás volt.

A medencék nem voltak nyitva, ezért az emberek mindenféle más, nyílt vizeket kezdtek el használni. Akkoriban Austinban éltem, és azt láttuk, hogy emberek bemennek a tóba, még olyanok is, akiknek nem volt meg a tudásuk vagy képességük a nyílt vízben való úszáshoz

- zárta le gondolatait a National Drowning Prevention Alliance ügyvezető igazgatója, Alissa Magrum.